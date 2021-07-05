На какие вакцины могут рассчитывать украинцы и кому они достанутся: в Минздраве дали разъяснение

Вакцинация от коронавируса в Украине идет медленно. По данным Минздрава, прививку получили уже около 3 миллионов жителей. Процесс начал двигаться быстрее благодаря центрам вакцинации, которые открылись почти во всех городах Украины. Однако четкого графика поставок вакцин наладить пока не удается.

Какие вакцины доступны для украинцев, и кто может на них рассчитывать, рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью для ТСН.

Кузин объяснил, что в Минздраве постоянно сталкиваются с различными препятствиями – переносят сроки поставки или отправляют партию меньше, чем было договорено ранее. Также возникают проблемы на таможенном оформлении. Это все тормозит кампанию по вакцинации.

Не помогает этой кампании и предубеждение некоторых граждан, считает главный санитарный врач.

Механизм COVAX подавал большие надежды, но увы – процесс оказался не таким быстрым. Мощностей этой структуры не хватает, чтобы обеспечить вакцинами всех.

"Первая — это международные переговоры, которые иногда не были слишком эффективными либо не привели к тому, чтобы Украина приоритезировали. Второе — это задержки именно в реализации механизма COVAX, потому что он для нас был одним из ключевых рядом с механизмом госзакупок. Безусловно, наши позиции могли быть сильнее, если бы Украина была полноправным членом ЕС. Потому что там существовал отдельный механизм поставок вакцин", - объяснил Кузин.

Какие вакцины доступны для украинцев

"Сейчас у нас есть вакцина Pfizer, CoronaVaс компании SinoVac и AstraZeneca. То есть три основных типа вакцины, которые мы используем. Скорее всего будет американская вакцина Novavax, сейчас подходят к концу исследования. Ведутся переговоры о поставках Johnson & Johnson и Moderna. Не хочу забегать вперед и говорить, когда и в каком количестве они будут, однако, действительно, переговоры ведутся как по механизму COVAX, так и по закупкам. Надеемся, что эти вакцины также появятся на рынке Украины", - рассказал главный санитарный врач.

Он добавил, что однодозные вакцины Johnson & Johnson на мировом рынке очень популярны, но количество ее на рынке очень ограничено. И даже если встать в очередь – получить ее очень сложно.

По словам Кузина, эта вакцина скорее всего не появится в открытом доступе или в большом количестве на территории Украины. А вот Pfizer в ближайшие месяцы в Украине должен появиться.

"Мы продолжаем выполнять контракт по CoronaVac. Речь идет о почти 5 млн доз этой вакцины, которые мы можем получить до конца года удобными по объему партиями. Однако, эти поставки могут откладываться даже на начало следующего года в зависимости от потребности. Относительно AstraZeneca. Некоторые страны предоставляют эту вакцину Украине в качестве гуманитарной помощи, потому что они уже завершили свои циклы вакцинации. В целом у нас подписаны контракты или законтрактовано более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19. Поэтому рассчитываем, что нам удастся выполнить амбициозный план вакцинации — 10 млн прививок, которые пообещал министр", - сообщил главный санитарный врач.

Также в Украину приедет 900 тысяч доз вакцины от США – либо Pfizer, либо Moderna.