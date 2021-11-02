ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Які тварюки виросли": у Києві підлітки заради відео знущалися над лежачою бабусею

Новость на русском →
Києва, Вівторок 02 листопада 2021 08:31
"Які тварюки виросли": у Києві підлітки заради відео знущалися над лежачою бабусею Колаж РБК-Україна: Підлітки знущалися над лежачою бабусею в Києві
Автор: Світлана Мащенко

У Києві група підлітків познущалася над безпорадною жінкою похилого віку. Вони направляли на неї зброю, погрожували кулаками, при цьому хихикаючи і знімаючи, як їм здавалося, кумедний ролик.

Таким контентом поділився один зі столичних Telegram-канал.

Один з учасників цього "шоу" вирішив похвалитися знущаннями над старою хворою людиною в Instagram-сторіз, але отримав всеукраїнську популярність.

На кадрах засвітилося двоє молодих хлопців. Вони направляли на жінку пістолет, погрожували кулаками, сміялися.

Бабуся, судячи з усього, хворіє деменцією або іншою віковою хворобою, і не розуміє, що відбувається. У якийсь момент жінка навіть усміхнулася.

Автор відео поспішив закрити свій аккаунт. Проте, за інформацією ЗМІ, в коментарях до цього заявив, що пістолет несправжній, а "бабусю хвилює тільки, що поїсти".

Юнак в соцмережах називає себе "люблячим чоловіком і батьком".

&quot;Які тварюки виросли&quot;: у Києві підлітки заради відео знущалися над лежачою бабусею

Скрін: Аккаунт нашого "героя"

Відео можна подивитися за посиланням. Обережно, 18+

У коментарях користувачі називають хлопців найостаннішими словами. Ось як реагують люди на те, що відбувається:

  • Це не тварі, це вибракування...
  • Виродки, Пи**ити їх треба
  • Які тварюки виросли.

Раніше ми писали, що в Дніпрі підлітки жорстоко побили "копа" в супермаркеті і вкрали його iPhone.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі "копам" довелося відбивати медиків від натовпу, яка хотіла забрати небіжчика.

Читайте РБК-Україна в Google News
подростки полиция
LITE
Свято 2 листопада: що заборонено робити сьогодні і у кого день ангела
Свято 2 листопада: що заборонено робити сьогодні і у кого день ангела