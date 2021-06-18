Какие травы нужно отнести в храм на Троицу: эти растения станут вашими оберегами

С древних времен люди верят, что некоторые травы могут служить оберегами и защитниками жилища. Особенно, если такие травы освятили в церкви на Троицу. Перед праздником собирают полынь, любисток, аир, пижму, чабрец, мяту и мелиссу. Еще берут ветки березы и дуба. Эти травы не только держат в доме для защиты, но и используют для лечебных отваров.

Пижма считается самой сильной защитой от дурного глаза и приворота. В доме она защищает не только от дурных людей, но и от моли. В народной медицине пижму используют против глистов или болезней желчного пузыря.

Чабрец – оберегает мир в семье и помогает при женском бесплодии. Запах чабреца очень мощный и он способен наполнить дом ароматом луговых цветов. Ванна с чабрецом дает силы и мужество, а подушки с этой травой помогают крепко спать. Чабрец отличное лекарство от кашля и боли. Еще отвар из этой травки дает облегчение при болях в желудке и в суставах.

Любисток – привлекает счастье в любви и помогает найти свою судьбу незамужним и неженатым. Эта травка считается оберегом любви и женской силы. Девушки вплетали любисток в косы – считалось, что это поможет привлечь суженого. Свежие листы любистка снимают головную боль, а отвар поможет при кашле, болях и улучшит работе сердца.

Полынь – самая сильная защита от нечистой силы, а еще – прекрасное средство для успокоения нервной системы и восстановления менструального цикла. Трава полыни отпугивает домашних грызунов, блох и тараканов.

Мята – хранит любовь и успокаивает. Также мята помогает восстановить финансовое положение и защитит от дурных людей в доме. Еще мята снимает зубную боль и поможет вернуть силы при сильной усталости.

Ветви деревьев считаются мощными оберегами, так как на них садились птицы – души предков. Ветками накрывают крыши домов и ворота. Небольшие деревца закапывали перед порогом – чтобы отпугнуть нечистую силу.