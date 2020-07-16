В какие страны и по каким правилам украинцы могут поехать отдыхать: список

Большинство стран Европы пока не открывают свои границы для иностранных туристов. Некоторые разрешают посещение только представителям стран ЕС или тем, у кого есть уважительные причины для пересечения границы.

Однако есть страны, которые готовы пустить украинских туристов. У каждой есть свои определенные правила – от медицинских страховок и обязательного подтверждения жилья до теста на COVID-19 за 72 часа до пересечения границы. Куда можно поехать украинцам, рассказали на странице Aviastop в Facebook.

Венгрия. С туристической целью въезд для украинцев запрещен, исключения только для членов семей граждан Венгрии, наличие вида на жительство, разрешение на временное проживание. Транзитные пассажиры могут пересекать границу на КПП "Тиса" (Чоп) и Лужанка в радиусе 30-километровой зоны и не более, чем на 24 часа.

Хорватия. Въезд разрешен, но туристам придется предоставить много разрешений: подтверждение про резервацию гостиницы или квартиры, негативный ПЦР-тест, который сделан за 48 часов до поездки. Тест должен быть на двух языках – украинском и английском. Если теста нет, то туристу могут по разрешению эпидемиолога дать возможность пересечь границу, но с обязательно 7-дневной изоляцией с последующей сдачей теста за счет туриста на территории Хорватии.

Сербия. Для граждан Украины сейчас разрешен въезд, а также транзит. Ограничений нет.

Босния и Герцеговина. Разрешен транзит, без остановок.

Черногория. Для туристов, которые прибывают самолетом – въезд разрешен без ограничений. Для тех, кто пересекает границу автотранспортом, нужен ПЦР-тест, который сделан не позже чем за 72 часа до поездки. Для тех, кто прибывает из Сербии – обязательный 14-дневный карантин.

Албания. Въезд для граждан Украины разрешен. Ограничений нет. Возможно пересечение границы через Венгрию, Сербию и Северную Македонию.

Северная Македония. Для граждан Украины разрешен транзит и временный въезд без ограничений.

Болгария. С 16 июля граждане Украины могут посещать Болгарию без предоставления теста и обязательной обсервации. В Болгарию можно попасть автотранспортом через Венгрию и Сербию.

Румыния. Для украинцев разрешен транзит только с целью возвращения и при получении разрешения от компетентных органов Румынии. На практике – пересечении границы и транзит маловероятны в любую сторону.

Турция. Въезд для граждан Украины разрешен. Если есть симптомы заболевания, то в аэропорту сделают бесплатный ПЦР-тест. Наличие страхового полиса на COVID-19 обязателен. Его можно купить у туроператора, при покупке билетов или в аэропорту по прибытию.

Египет. Въезд с туристическими целями для украинцев разрешен без ограничений.

Латвия. Посетить эту страну могут только члены семьи граждан Латвии, те, кто имеют разрешение на проживание или приглашение от работодателя. Карантин на 14 дней обязателен.

Польша. Разрешен въезд для нескольких категорий: вид на жительство, разрешение на работу или приглашение от работодателя, обладателям карты поляка, детям граждан Польши. Карантин на 14 дней обязателен.

Мальдивы. Въезд для украинцев разрешен. Для того чтобы попасть в страну, нужно только подтверждение брони в гостинице.

ОАЭ. Въезд разрешен, с собой обязательно нужно иметь международный полис медицинского страхования, в котором покрывается лечение на случай коронавируса.

Тунис. Въезд разрешен, но нужно предоставить негативный ПЦР-тест. Также туристам придется от 7 до 14 дней провести на самоизоляции.

Великобритания. Въезд для граждан Украины разрешен. Нужна британская виза и обязательно прохождение 14 дней карантина.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ЕС обновили "зеленый" список стран.

А также рассказывали о том, что Болгария открыла свои границы для туристов из Украины.