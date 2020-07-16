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ЕС обновил "зеленый список" стран, Украины в нем нет

Брюссель, Четверг 16 июля 2020 17:09
ЕС обновил "зеленый список" стран, Украины в нем нет
Фото: флаг ЕС (facebook com EuropeanCommission)
Автор: РБК-Украина

Евросоюз пока не открывает границы для Украины

Европейский союз обновил так называемый "зеленый список" стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию стран-участниц ЕС. Как и предполагалось, Украины в этом списке пока нет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Сообщается, что список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, продолжат пересматривать каждые две недели. Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендациях, с 16 июля участники ЕС должны постепенно снимать ограничения на внешних границах для граждан следующих третьих стран:

  • Алжир
  • Австралия
  • Канада
  • Грузия
  • Япония
  • Марокко
  • Новая Зеландия
  • Руанда
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Тунис
  • Уругвай
  • Китай (при условии подтверждения взаимности)

При этом граждане Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС.

Отметим, по сравнению с предыдущим списком от 30 июня из него исключили Черногорию и Сербию. Таким образом, туристы их этих стран не смогут свободно попасть в страны ЕС.

Кроме того, Евросоюз напоминает критерии, по которым страны включают в этот список:

  1. число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч населения должны быть близки к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года);
  2. стабильный или убывающий тренд новых случаев по сравнению с предыдущими 14 днями;
  3. общая ситуация с борьбой против коронавируса с учетом уровня тестирования, наблюдения, отслеживания контактно, лечения и достоверности информации.

Также сообщается, что в каждом конкретном случае должна учитываться взаимность открытия границ.

При этом сохраняется возможность поездок из третьих стран для следующих категорий:

  • граждане ЕС и члены их семей;
  • граждане третьих стран с долгосрочными визами в ЕС и члены их семей;
  • граждане третьих стран, которые выполняют важные функции (категории указаны в рекомендациях).

Отметим, рекомендации распространяются и на страны Шенгенской зоны - Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Напомним, несмотря на рекомендации Брюсселя, Хорватия и Болгария открылись для украинских туристов, причем последняя не требует от украинцев ПЦР-тесты на коронавирус и не требует проходить обсервацию.

Украина, в свою очередь, пересмотрела свои критерии формирования "красного списка" и будет включать в него те страны, где число активных случаев заболевания составляет более 55 человек на 100 тысяч населения.

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