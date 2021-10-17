Какие специи чаще всего подделывают: будьте осторожны при покупке

Самый четкий признак поддельных специй – яркость. Чем красочнее выглядят специи, тем больше вероятности, что там есть канцерогены и красители.

Какие специи чаще всего подделывают

Шафран

Это специя самая дорогая, ее изготовляют в Иране, и приблизительная цена изготовления составляет около 10 тысяч долларов за один килограмм. Чтобы удешевить, производители смешивают шафран с маком, сафлором, гвоздикой, листьями календулы и обрабатывают красителями. В некоторых случаях в состав может попасть краситель с канцерогеном.

Корица

Эту специю делают из коры Cinnamomum verum. Но часто для подделки используют похожее дерево - Cinnamomum cassia. Изготовляют корицу в основном на Шри-Ланке. В фальсификат могут добавлять кофейную шелуху, картофельную или пшеничную муку. Иногда мошенники перед помолом могут полностью вытянуть эфирные масла корицы, а после этого совершают помол.

Куркума

В состав поддельной куркумы попадает крахмал, рисовая мука, мел и желтая глина. Все эти вещества обрабатываются специальными красителями, опасными для здоровья.

Чили

Фальсифицированный чили может содержать кирпичную пыль, песок и даже мусор. Иногда незрелые зеленые перцы специально обрабатывают различными веществами для того, чтобы они быстрее покраснели.

Ваниль

Настоящий аромат ванили сильно отличается от аромата ванилина. Ванилин –химическое соединение, которое только лишь напоминает прикус и запах настоящей ванили. Производители смешивают в определенной пропорции хорошие специи с теми, у которых уже закончился срок действия.

Если у вас есть такая возможность, то перед покупкой внимательно изучите специи. Обращайте внимание на их цвет, консистенцию, запах. И отдавайте предпочтение специям, которые не прошли помол.