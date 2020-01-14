Какие шторы подойдут в спальню? Самые важные советы

Шторы в спальню нужно выбирать правильно (фото: ardihouse.com.ua)

Как правильно выбрать и где заказать стильные и современные шторы для спальни - читайте в нашем материале

Что ассоциируется у вас со словом "спальня"? Думаем, что большинство назовет такие слова и сочетания как уют, спокойствие, мягкая подушка, теплое одеяло…

Да, в бешенном ритме современного мира в спальне все мы проводим не так много времени как хотелось бы, но эти часы должны приносить нам хоть временное отключение от внешнего мира, возможность получить перезагрузку и набраться сил для нового успешного дня. Именно поэтому декору спальни дизайнеры уделяют так много внимания.

Цветовая гамма этого помещения предусматривает использование мягких пастельных тонов, способствующих успокоению и создающих ощущение домашнего уюта. Именно поэтому палитра спальни чаще всего состоит из светлых нейтральных тонов: бежевого, кремового, розового. Специалисты считают, что цвет штор в этой комнате лучше подбирать под цвет мебели, которая меняется гораздо реже, чем обои. Именно эта гамма может быть использована для различных аксессуаров: кистей, бантов, декоративных шнуров и подхватов в виде заколок или цветов, которые привнесут в помещение элегантность и стиль. Подобрав цвет штор в тон текстилю, который используется в спальне, вы также получите элегантный и завершенный дизайн пространства. Если вы сделали свой выбор в пользу яркой спальни, то шторами нейтральных цветов вы можете уравновесить цветовое восприятие помещения и сделать интерьер более мягким.

Шторы в спальне

Помните, что для декора маленькой спальни лучше подобрать светлые оттенки и более легкие, ниспадающие ткани, которые визуально расширят помещения. Уместны также будут шторы-нити, делающие интерьер воздушным и невесомым. Тяжелые и темные портьеры оптически уменьшают помещение, делая его более уютным.

Для украшения окон спальни предпочтительнее выбрать изделия из легкой невесомой органзы или струящегося тюля, которые сделают помещения более нежными, мягкость в интерьер добавят шторы из бархата или парчи, а занавеси из жаккарда обогатят комнату романтическими нотками. Спальня – это именно то пространство, где очень хорошо смотрятся длинные шторы. Именно они своими складками, ниспускающимися на пол, уносят нас во вселенную неги и снов.

Но что может быть хуже в спальне, чем луч утреннего солнца, пробившийся сквозь полупрозрачную штору, особенно если перед этим вы работали допоздна и сейчас невероятно хотите спать? А хуже может быть свет уличного фонаря, который поздней ночью мешает вам полноценно погрузиться в мир сновидений. Решением этой очень распространенной проблемы является использование в декоре окон изделий на подкладке, которая, впрочем, существенно утяжеляет и повышает стоимость портьер, или же применение более современной технологии, а именно пошив штор из ткани типа блэкаут.

Медики утверждают, что для хорошего сна, во время которого человеческий организм отдыхает, необходимо убрать все источники света, в том числе ночники или мигающие экраны гаджетов. Гардины из ткани блэкаут являются светонепроницаемыми и смогут обеспечить вам полноценный отдых и в солнечный день, и при включенном уличном освещении. Они обладают повышенной износостойкостью, легко стираются, и в то же время эстетично выглядят и просты в использовании. Из ткани блэкаут изготавливаются как портьеры, так и рулонные шторы, которые могут быть установлены непосредственно на оконную раму и тем самым, не привлекая к себе особого внимания, одновременно обеспечивать необходимую защиту от избыточного света.

Шторы в спальне

Не забывайте о стиле вашей спальни, в современных интерьерах гармоничнее смотрится минималистический декор окон, а в классических комнатах найдут свое место французские, австрийские шторы, изобилующие складками и дополнительными аксессуарами.

Таким образом, для выбора правильного декора окон в спальне нужно учесть цветовую гамму, необходимость дополнительной защиты от солнечных лучей или света фонарей, а также стиль интерьера.

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