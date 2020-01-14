Які штори підійдуть в спальню? Найважливіші поради

Штори в спальню потрібно вибирати правильно (фото: ardihouse.com.ua)

Як правильно вибрати і де замовити стильні і сучасні штори для спальні - читайте в нашому матеріалі

Що асоціюється у вас зі словом "спальня"? Думаємо, що більшість назве такі слова і поєднання як затишок, спокій, м'яка подушка, тепла ковдра...

Так, у шаленому ритмі сучасного світу в спальні ми проводимо не так багато часу, як хотілося б, але ці години повинні приносити нам хоч тимчасове відключення від зовнішнього світу, можливість отримати перезавантаження і набратися сил для нового успішного дня. Саме тому декору спальні дизайнери приділяють так багато уваги.

Колірна гамма цього приміщення передбачає використання м'яких пастельних тонів, що сприяють заспокоєнню і створюють відчуття домашнього затишку. Саме тому палітра спальні найчастіше складається з світлих нейтральних тонів: бежевого, кремового, рожевого. Фахівці вважають, що колір штор в цій кімнаті краще підбирати під колір меблів, які змінюються набагато рідше, ніж шпалери. Саме ця гама може бути використана для різних аксесуарів: кистей, бантів, декоративних шнурів і підхватів у вигляді шпильок або квітів, які привнесуть в приміщення елегантність і стиль. Підібравши колір штор в тон текстилю, який використовується в спальні, ви також отримаєте елегантний і завершений дизайн простору. Якщо ви зробили свій вибір на користь яскравої спальні, то шторами нейтральних кольорів ви можете врівноважити колірне сприйняття приміщення і зробити інтер'єр більш м'яким.

Штори в спальні

Пам'ятайте, що для декору маленької спальні краще підібрати світлі відтінки і більш легкі, легкі тканини, які візуально розширять приміщення. Доречні також будуть штори-нитки, що роблять інтер'єр повітряним і невагомим. Важкі і темні портьєри оптично зменшують приміщення, роблячи його більш затишним.

Для прикраси вікон спальні краще вибрати вироби з легкої невагомої органзи або струмливого тюлю, які зроблять приміщення більш ніжними, м'якості в інтер'єр додадуть штори з оксамиту або парчі, а завіси з жаккарда збагатять кімнату романтичними нотками. Спальня – це саме той простір, де дуже добре виглядають довгі штори. Саме вони своїми складками, що спускаються на підлогу, переносять нас у всесвіт млості і снів.

Але що може бути гірше в спальні, ніж промінь ранкового сонця, який пробився крізь напівпрозору штору, особливо якщо перед цим ви працювали допізна і зараз неймовірно хочете спати? А гірше може бути світло вуличного ліхтаря, який пізно вночі заважає вам повноцінно поринути у світ сновидінь. Вирішенням цієї дуже поширеної проблеми є використання в декорі вікон виробів на підкладці, які, втім, істотно ускладнюють і підвищують вартість портьєр, або ж застосування більш сучасної технології, а саме пошиття штор з тканини типу блекаут.

Медики стверджують, що для гарного сну, під час якого людський організм відпочиває, необхідно прибрати всі джерела світла, у тому числі нічні лампи або миготливі екрани гаджетів. Гардини з тканини блекаут є світлонепроникними і зможуть забезпечити вам повноцінний відпочинок і в сонячний день, і при включеному вуличному освітленні. Вони володіють підвищеною зносостійкістю, легко перуться, і в той же час естетично виглядають і прості у використанні. З тканини блекаут виготовляються як портьєри, так і рулонні штори, які можуть бути встановлені безпосередньо на віконну раму і тим самим, не привертаючи до себе особливої уваги, одночасно забезпечувати необхідний захист від надмірного світла.

Штори в спальні

Не забувайте про стиль вашої спальні: в сучасних інтер'єрах гармонійніше виглядає мінімалістичний декор вікон, а в класичних кімнатах знайдуть своє місце французькі, австрійські штори, багаті складками і додатковими аксесуарами.

Таким чином, для вибору правильного декору вікон в спальні потрібно врахувати кольорову гаму, необхідність додаткового захисту від сонячних променів або світла ліхтарів, а також стиль інтер'єру.

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