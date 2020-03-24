Какие у вас шансы умереть от коронавируса: появился сервис расчета

В сети можно расчитать, возможна ли смерть от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

В сети появился сервис расчета смертности от коронавируса

Коронавирусом в Украине заразились 73 человека, трое из них умерли. В сети появился онлайн-сервис расчета смертности от COVID-19. Тепер каждый желающий может пройти по ссылке, ввести свои данные и получить ответ, какие у него шансы умереть от инфекции.

Для того, чтобы узнать информацию зайдите на сайт Corona Don’t Panic, введите возраст, пол и страну проживания.

Также необходимо указать наличие в анамнезе диабета, онкологических, сердечно-сосудистых или хронических респираторных заболеваний.Также на странице есть информация о заболевших, погибших и выздоровевших, а также общий уровень смертности от коронавируса. В итоге результат сравнивается с другими факторами смертности, такими как природные катаклизмы, авиакатастрофы или ДТП.

Не воспринимайте сайт всерьез, об этом свидетельствует надпись на портале.

"Этот сайт противостоит панике вокруг коронавируса. Никто не знает ваш шанс умереть от конкретной угрозы, но, пожалуйста, прекратите покупать туалетную бумагу!" - сказано в сообщении.

Как мы ранее писали, в Киеве на данный момент зафиксировано больше всего инфицированных новым коронавирусом по всей стране. Вечером 22 марта в МОЗ сообщили, что за сутки количество зараженных увеличилось на 20 человек.

Первых два случая заражения коронавирусом были зафиксированы 16 марта у людей, которые недавно побывали в европейских странах.