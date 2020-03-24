Які у вас шанси померти від коронавіруса: з'явився сервіс розрахунку

У мережі можна розрахувати, чи можлива смерть від коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

У мережі з'явився сервіс розрахунку смертності від коронавіруса

Коронавірусом в Україні заразилися 73 людини, троє з них померли. У мережі з'явився онлайн-сервіс розрахунку смертності від COVID-19. Тепер кожен бажаючий може пройти за посиланням, ввести свої дані та отримати відповідь, які у нього шанси померти від інфекції.

Для того, щоб дізнатися інформацію зайдіть на сайт Corona don't Panic, введіть вік, стать і країну.

Також необхідно вказати наявність в анамнезі діабету, онкологічних, серцево-судинних або хронічних респіраторних захворювань.Також на сторінці є інформація про хворих, загиблих і видужали, а також загальний рівень смертності від коронавіруса. У підсумку результат порівнюється з іншими факторами смертності, такими як природні катаклізми, аварії чи ДТП.

Не сприймайте сайт всерйоз, про це свідчить напис на порталі.

"Цей сайт протистоїть паніці навколо коронавіруса. Ніхто не знає ваш шанс померти від конкретної загрози, але, будь ласка, припиніть купувати туалетний папір!" - сказано в повідомленні.

Як ми раніше писали, у Києві на даний момент зафіксовано найбільше інфікованих новим коронавірусом по всій країні. Ввечері 22 березня в МОЗ повідомили, що за добу кількість інфікованих збільшилася на 20 чоловік.

Перші два випадки зараження коронавірусом були зафіксовані 16 березня у людей, які нещодавно побували в європейських країнах.