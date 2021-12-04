Какие салаты из капусты необходимо есть зимой: содержат много витаминов и полезных веществ

По словам специалиста, из капусты можно приготовить 4 чрезвычайно легкие и одновременно супер-полезные салаты. Для каждого из них понадобятся следующие ингредиенты:

Капуста, морковь, чеснок, петрушка и греческий йогурт.

Капуста, морковь, сельдерей, брынза, греческий йогурт.

Капуста, цукини, лук, мята, оливковое масло.

Капуста, перец, лук, семена, оливковое масло.

Рецепт вкусного салата из капусты (instagram.com/martamarudova)

Как известно, капуста богата на витамины К, С, В6, А, фолиевую кислоту, марганец, кальций, калий, магний, железо, рибофлавин и другие микроэлементы.

Все эти вещества необходимы для многих важных процессов в организме, включая энергетический обмен и нормальное функционирование нервной системы, защита организма от рака и болезней сердца.

При заболевании язвой двенадцатиперстной кишки и желудка, организм обычно очень нуждается в витамине U, а он тоже присутствует в капусте. Поэтому врачи, помимо медицинских препаратов, рекомендуют больным пить свежий капустный сок.