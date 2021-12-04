UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Какие салаты из капусты необходимо есть зимой: содержат много витаминов и полезных веществ

Автор: Тетяна Самарук

В холодное время года организм человека требует много витаминов и полезных веществ. Как известно, летом их можно получить из сезонных фруктов или овощей. Поэтому зимой на помощь приходит бюджетная и полезная капуста.

Так, идеями салатов поделилась диетолог martamarudova в Instagram.

По словам специалиста, из капусты можно приготовить 4 чрезвычайно легкие и одновременно супер-полезные салаты. Для каждого из них понадобятся следующие ингредиенты:

  • Капуста, морковь, чеснок, петрушка и греческий йогурт.

  • Капуста, морковь, сельдерей, брынза, греческий йогурт.

  • Капуста, цукини, лук, мята, оливковое масло.

  • Капуста, перец, лук, семена, оливковое масло.

Рецепт вкусного салата из капусты (instagram.com/martamarudova)

Как известно, капуста богата на витамины К, С, В6, А, фолиевую кислоту, марганец, кальций, калий, магний, железо, рибофлавин и другие микроэлементы.

Все эти вещества необходимы для многих важных процессов в организме, включая энергетический обмен и нормальное функционирование нервной системы, защита организма от рака и болезней сердца.

При заболевании язвой двенадцатиперстной кишки и желудка, организм обычно очень нуждается в витамине U, а он тоже присутствует в капусте. Поэтому врачи, помимо медицинских препаратов, рекомендуют больным пить свежий капустный сок.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог дала рецепт сытного и согревающего ужина.

Также мы писали, что нутрициолог назвала главные продукты для ЖКТ.

Читайте РБК-Украина в Google News
капуста