Які салати з капусти необхідно їсти взимку: містять багато вітамінів та корисних речовин

За словами фахівця, з капусти можна приготувати 4 надзвичайно легкі та водночас супер-корисні салати. Для кожного з них знадобляться наступні інгредієнти:

Капуста, морква, часник, петрушка та грецький йогурт.

Капуста, морква, селера, бринза, грецький йогурт.

Капуста, цукіні, цибуля, м`ята, оливкова олія.

Капуста, перець, цибуля, насіння, оливкова олія.

Рецепт смачного салату з капусти (instagram.com/martamarudova)

Як відомо, капуста багата на вітаміни К, C, В6, А, фолієву кислоту, марганець, кальцій, калій, магній, залізо, рибофлавін і інші мікроелементи.

Усі ці речовини необхідні для багатьох важливих процесів в організмі, включаючи енергетичний обмін і нормальне функціонування нервової системи, захист організму від раку та хвороб серця.

При захворюванні виразкою дванадцятипалої кишки і шлунка, організм зазвичай дуже потребує вітаміну U, а він теж присутній в капусті. Тому лікарі, крім медичних препаратів, рекомендують хворим пити свіжий капустяний сік.