Які салати з капусти необхідно їсти взимку: містять багато вітамінів та корисних речовин

У холодну пору року організм людини потребує багато вітамінів та корисних речовин. Як відомо, влітку їх можна отримати з сезонних фруктів чи овочів. Тому взимку на допомогу приходить бюджетна та корисна капуста.
Так, ідеями салатів поділилась дієтологиня martamarudova в Instagram.
За словами фахівця, з капусти можна приготувати 4 надзвичайно легкі та водночас супер-корисні салати. Для кожного з них знадобляться наступні інгредієнти:
Рецепт смачного салату з капусти (instagram.com/martamarudova)
Як відомо, капуста багата на вітаміни К, C, В6, А, фолієву кислоту, марганець, кальцій, калій, магній, залізо, рибофлавін і інші мікроелементи.
Усі ці речовини необхідні для багатьох важливих процесів в організмі, включаючи енергетичний обмін і нормальне функціонування нервової системи, захист організму від раку та хвороб серця.
При захворюванні виразкою дванадцятипалої кишки і шлунка, організм зазвичай дуже потребує вітаміну U, а він теж присутній в капусті. Тому лікарі, крім медичних препаратів, рекомендують хворим пити свіжий капустяний сік.
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