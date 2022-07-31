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Какие профессии в Украине будут востребованными, а какие потеряют спрос (прогноз)

Какие профессии будут востребованными в ближайшее время (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине с началом полномасштабного вторжения России активность на рынке труда практически остановилась. Недавно она начала постепенно восстанавливаться, но безработных, ищущих работу все еще много.

Какие профессии впоследствии будут востребованы, сообщают в инфляционном отчете Национального банка Украины за июль 2022 года.

В частности, в первые недели полномасштабной войны резко сократилось, как количество вакансий, так и резюме. Однако, уже с апреля количество соискателей работы начало стремительно расти. Важно то, что количество вакансий увеличивается медленно, даже в сфере ИТ.

Специалисты объясняют это спадом роста экономики и сокращением финансовых ресурсов предприятий.

По результатам опроса предприятий, который проводился в марте - мае, в начале войны большинство содержали практически весь персонал с полной заработной платой.

Однако, со временем начали осознавать, что война не закончится в ближайшее время, поэтому начали оптимизировать расходы.

"В дальнейшем восстановление экономической активности будет способствовать оживлению спроса на рабочую силу. В то же время, вероятно, ощутимо изменится его структура", - говорится в сообщении.

График, как изменилось количество персонала на предприятиях (bank.gov.ua)

Также специалисты говорят, что большой спрос будут иметь работники на восстановление инфраструктуры и производственных мощностей, в логистике.

Однако, спрос на работников промышленных видов деятельности будет оставаться слабым, ведь на восстановление разрушенных производственных мощностей требуется много времени.

Кроме того, важно, что выезд трудоспособного населения за рубеж может привести к острому дефициту работников в отдельных отраслях.

К тому же, недостаточные объемы инвестиций в экономике и слабое состояние бизнеса будут сдерживать общее восстановление рынка труда.

Ранее мы сообщали, как без опыта работы устроиться на высокую зарплату.

Также мы писали, на какие вакансии в Украине сейчас наибольшая конкуренция.

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