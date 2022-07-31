Які професії в Україні будуть затребуваними, а які втратять попит (прогноз)

Зокрема, у перші тижні повномасштабної війни різко скоротилася, як кількість вакансій, так і резюме. Однак, вже з квітня кількість шукачів роботи почала стрімко зростати. Важливим є те, що кількість вакансій збільшується повільно, навіть у сфері ІТ.

Фахівці пояснюють це спадом росту економіки та скороченням фінансових ресурсів підприємств.

За результатами опитування підприємств, яке проводилось у березні - травні, на початку війни більшість утримували практично весь персонал з повною заробітною платою.

Однак, з часом підприємства почали усвідомлювати, що війна не закінчиться найближчим часом, тому почали оптимізувати витрати.

"Надалі відновлення економічної активності сприятиме пожвавленню попиту на робочу силу. Водночас, вірогідно, відчутно зміниться його структура", - йдеться у повідомленні.

Графік, як змінилась кількість персоналу на підприємствах (bank.gov.ua)

Також фахівці кажуть, що великий попит матимуть працівники на відновлення інфраструктури та виробничих потужностей, у логістиці.

Однак, попит на працівників промислових видів діяльності залишатиметься слабким, адже на відновлення зруйнованих виробничих потужностей потрібно багато часу.

Окрім того, важливо, що виїзд працездатного населення за кордон може призвести до гострого дефіциту працівників у окремих галузях.

До того ж недостатні обсяги інвестицій в економіці та слабкий стан бізнесу стримуватимуть загальне відновлення ринку праці.