Какие продукты провоцируют головные боли и гипертонию: исключите их из рациона

Гипертония (иллюстративное фото: freepik.com)

В список попал корень лакрицы

Развитие гипертонии, как и других хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы развивается постепенно и немалую роль в этом процессе занимает еда. Врачи все время напоминают, что организм состоит на 100% из того, что мы едим. В случае с развитием гипертонии, головной боли и даже чувствительности к холоду – есть определенный перечень продуктов, которые провоцируют эти состояния. Об этом сообщает издание Sabah.

Специалисты рассказывают, что сужение сосудов может провоцировать нарушение кровообращения, гипертонию, головные боли, чрезмерную чувствительность к холоду. В перечень продуктов, которые могут вызывать сужение сосудов вошли:

Корень солодки (лакрица). Это растение используют в лечении многих заболеваний, однако его ежедневное употребление в течение нескольких недель может стать причиной гипертонии, предупреждают эксперты. Данный эффект они объясняют тем, что лакрица содержит глицирризиновую кислоту, которой присуще свойство задерживать натрий в организме.

Это растение используют в лечении многих заболеваний, однако его ежедневное употребление в течение нескольких недель может стать причиной гипертонии, предупреждают эксперты. Данный эффект они объясняют тем, что лакрица содержит глицирризиновую кислоту, которой присуще свойство задерживать натрий в организме. Кофеин. Он тоже сужает кровеносные сосуды, при этом содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде. Кстати, благодаря данному эффекту они могут облегчать головную боль.

Он тоже сужает кровеносные сосуды, при этом содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде. Кстати, благодаря данному эффекту они могут облегчать головную боль. Продукты с трансжирами. Они сужают сосуды и способствуют возникновению гипертонии в связи с тем, что повышают скопления холестерина в артериях. Данный тип жиров присутствует в тортах, пирожных, сдобы, попкорне для микроволновой печи, маргарине, печенье, сладостях с кремовой начинкой, жирном мясе.

Они сужают сосуды и способствуют возникновению гипертонии в связи с тем, что повышают скопления холестерина в артериях. Данный тип жиров присутствует в тортах, пирожных, сдобы, попкорне для микроволновой печи, маргарине, печенье, сладостях с кремовой начинкой, жирном мясе. Продукты с высоким уровнем соли. Врачи настоятельно советуют сократить потребление промышленно переработанных пищевых продуктов - они отличаются очень значительным ее дозировкой. Специалисты напоминают: получая большое количество натрия, организм задерживает воду, что увеличивает объем крови и ее влияние на стенки сосудов. В результате артериальное давление повышается, развивается гипертония.

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