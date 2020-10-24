Які продукти провокують головний біль і гіпертонію: виключіть їх з раціону

Гіпертонія (ілюстративне фото: freepik.com)

У список потрапив корінь лакриці

Розвиток гіпертонії, як і інших хронічних захворювань серцево-судинної системи розвивається поступово і чималу роль в цьому процесі займає їжа. Лікарі весь час нагадують, що організм складається на 100% з того, що ми їмо. У випадку з розвитком гіпертонії, головного болю і навіть чутливості до холоду – є певний перелік продуктів, які провокують ці стани. Про це повідомляє видання Sabah.

Фахівці розповідають, що звуження судин може провокувати порушення кровообігу, гіпертонію, головні болі, надмірну чутливість до холоду. У перелік продуктів, які можуть викликати звуження судин увійшли:

Корінь солодки (лакриця). Цю рослину використовують в лікуванні багатьох захворювань, однак його щоденне вживання протягом декількох тижнів може стати причиною гіпертонії, попереджають експерти. Даний ефект вони пояснюють тим, що лакриця містить гліциризинову кислоту, якій притаманна властивість затримувати натрій в організмі.

Цю рослину використовують в лікуванні багатьох захворювань, однак його щоденне вживання протягом декількох тижнів може стати причиною гіпертонії, попереджають експерти. Даний ефект вони пояснюють тим, що лакриця містить гліциризинову кислоту, якій притаманна властивість затримувати натрій в організмі. Кофеїн. Він теж звужує кровоносні судини, при цьому міститься не тільки в каві, але і в чаї, шоколаді. До речі, завдяки цьому ефекту вони можуть полегшувати головний біль.

Він теж звужує кровоносні судини, при цьому міститься не тільки в каві, але і в чаї, шоколаді. До речі, завдяки цьому ефекту вони можуть полегшувати головний біль. Продукти з трансжирами. Вони звужують судини та сприяють виникненню гіпертонії у зв'язку з тим, що підвищують скупчення холестерину в артеріях. Даний тип жирів присутній в тортах, тістечках, здобі, попкорні для мікрохвильової печі, маргарині, печиві, солодощах з кремовою начинкою, жирному м'ясі.

Вони звужують судини та сприяють виникненню гіпертонії у зв'язку з тим, що підвищують скупчення холестерину в артеріях. Даний тип жирів присутній в тортах, тістечках, здобі, попкорні для мікрохвильової печі, маргарині, печиві, солодощах з кремовою начинкою, жирному м'ясі. Продукти з високим рівнем солі. Лікарі настійно радять скоротити споживання промислово перероблених харчових продуктів - вони відрізняються дуже значним її дозуванням. Фахівці нагадують: отримуючи велику кількість натрію, організм затримує воду, що збільшує об'єм крові та її вплив на стінки судин. В результаті артеріальний тиск підвищується, розвивається гіпертонія.

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