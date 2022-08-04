Какие популярные профессии в реальности сильно отличаются от ожиданий

Профессию обычно выбирают уже в подростковом возрасте или даже в зрелом. Бывает и так, что дети уже в 10 лет точно знают, кем они хотят стать в будущем. Однако чаще всего выбор профессии делают по двум критериям - романтическому, по зову сердца и материальному, по уровню зарплаты.

Какие профессии в реальности могут сильно отличаться от ожиданий - читайте в материале ниже.

Выбор профессии - ответственное дело. И хорошо, если цель постепенно формируется с детского или подросткового возраста. При выборе профессии эксперты рекомендуют руководствоваться не только зовом сердца, но и узнать о своей будущей работе как можно больше информации.

Один из таких способов - устроиться на временную работу в сфере своей будущей специальности или пообщаться с людьми, которые уже много лет в этой профессии.

Ветеринар

С детства лечили всех котов и собак в округе, любили возиться с щенками и котятами и выбрали профессию ветеринара с надеждой, что вы будете постоянно заниматься именно этим.

В реальности же все оказывается намного сложнее. Кроме котов и собак приходится лечить многих других животных - от птиц до крупного рогатого скота.

Но самое страшное в этой профессии - это то, что котята и щенки могут погибнуть у ветеринара на руках. Хозяева животных будут вести себя безответственно и на лечение будут попадать животные, которых выбросили на улицу, избили люди, сбила машина или же их использовали для питомника и заставляли рожать по 2-3 в год.

Ветеринары в своей практике сталкиваются с тем, что они иногда становятся единственным человеком, который поддерживает своих подопечных перед смертью. Или же приходится отдавать животное хозяевам и сообщать, что надежды на выздоровление уже нет.

В своей работе ветеринары часто сталкиваются с болью, им приходится усыплять животных, но чаще всего - они радуются тому, что смогли спасти кота или собаку и подарить им долгие годы жизни.

Дальнобойщик

Вы с детства любили автомобили и дальнюю дорогу, а работа дальнобойщика казалось очень романтичной и вполне прибыльной. Можно объединить сразу несколько функций - мир увидеть и деньги заработать.

В реальности такая работа имеет много нюансов. Работа дальнобойщика - это тысячи километров дорог, сутки, а то и несколько - на границе, ночевка в придорожных хостелах и отсутствие нормального графика жизни.

"В юности мне казалось, что быть дальнобойщиком - это очень романтично. Я люблю дорогу и могу ехать без отдыха почти целые сутки. И да, я увидел много разных стран за 15 лет своей работы. Правда, некоторые из них - только из окна моей машины или же - окрестности придорожных станций для дальнобойщиков. А еще я видел очень редко свою семью и пропустил, как выросли мои дети", - рассказал Валентин из Тернополя, который уже много лет работает дальнобойщиком.

Врач

Во многих странах врач считается престижной профессией и зарплата у медиков в Европе на порядок выше, чем во многих других сферах. В Украине зарплата врача не очень высокая, тем не менее популярность этой профессии не падает.

Кто-то продолжает семейную традицию и идет по стопам родителей, кто-то идет в медицину по зову сердца и искренне хочет делать людей здоровыми, ну а кто-то выбирает специализацию, которая поможет хорошо зарабатывать.

Порой бывает так, что выбор профессии врача становится ошибкой и человек всю жизнь занимается нелюбимым делом с некоторым безразличием к своим пациентам.

А в последние годы в Украине работа врача стала сверхсложной. Многие медики во время пандемии просто выдохлись и начали увольняться, так как не выдержали жесткий темп работы и условия. А некоторые - закалились всеми сложностями и получили подтверждение для себя лично, что выбрали профессию правильно.

Врач - это не только осмотр пациента, рецепты и консультации. Это еще и звонки по ночам, дежурства в больнице, потеря пациентов, заплаканные родственники, много часов на ногах и невероятное счастье, когда пациенты выздоровели и искренне благодарят за помощь.

Тестировщик видеоигр и IT-специалист

"Я работал тестировщиком игр в ЕА почти три года. Вот на что это похоже. Представьте тип игры, который вам не нравится. А теперь представьте, что вы играете в эту игру по 8 часов в день. Только не играете, а тестируете. Вам приходит задание протестировать систему сбора ресурсов.

Все, что вам нужно сделать - это нажать мышку и убедиться, что ваши персонажи могут добывать золото и собирать пиломатериалы. Вот кликаешь по шахте, по лесу… Никаких битв там нет, все отключили, чтобы вы тестировали только то, что нужно. Сюжета тоже нет, ты просто перепрыгиваешь с уровня на уровень, чтобы тестировать. И так 8 часов в день, пять дней в неделю.

Находишь десятки ошибок. Разработчики выпускают обновления с исправлениями. И тебе снова придется протестировать каждый уровень, чтобы убедиться, что они действительно исправили каждую ошибку…", - так описал свою работу один из тестировщиков онлайн-игр.

У IT-специалистов тоже есть претензии к своей работе. В юности кажется, что работа в престижной компании - это создание крутого ПО (программного обеспечения), интересная команда, постоянное обучение и быстрый карьерный рост. И конечно же - высокая зарплата.

Но в реальности - это монотонная работа за компьютером по 8-10 часов в сутки, в основном по поиску ошибок в коде, по проверке кодов. А вместе с пандемией коронавируса отпали и другие ожидания в этой сфере - уютный офис, совместные мероприятия и интересная команда.

Большинство работников этой сферы работает дома и со своими коллегами видится только во время видеочатов и раз в полгода, а то и год - в реальности. На создание одной программы может уйти от полугода до года и чаще всего разными участками занимаются совершенно разные команды.

Архитектор

В юности архитекторы мечтают о том, чтобы создавать большие и интересные сооружения, проектировать города и районы будущего и в целом - изменить мир.

Но в реальности работа архитектора часто сводится к проектированию того, что нужно обществу - обычные жилые дома, склады, супермаркеты, торговые центры и самые дешевые многоэтажки, которые в шикарном дизайне совершенно не нуждаются.

"Первые пять лет после выпуска из института я сидел в конструкторском бюро и занимался совершенно неинтересной работой - проектировал торговые центры. У меня на саму работу уходило меньше времени, чем на различные комиссии и согласование. Еще я делал проекты под ключ - чтобы заработать дополнительно на свою семью.

Сейчас уже три года занимаюсь интересным проектом - мы создаем проект совершенно новых жилых домов в пригороде. Там будет все, что нужно современному человеку и мне нравится, что тут я могу проявить всю свою фантазию", - рассказал архитектор Владимир из Львовской области.

Учитель

Большинство учителей признаются, что выбрали это профессию по зову сердца. Им хотелось спасти образование и сделать умнее, образованнее наших детей. Особенных ожиданий, конечно же не было, но в своей работе многие столкнулись со сложностями.

От учителей требуют строгой отчетности и написания планов на весь год вперед.

"Дети - не важно, важно - вовремя подать отчет. Например, есть наказ организовать выставку картин. Во-первых, я сам как учитель знаю, когда и как организовать выставку с детьми. Во-вторых, картины рисуют родители дома на просьбу учителей. Никого не интересует кривой, неидеальный детский рисунок, нарисованный от сердца", - рассказал учитель начальных классов Владимир Алексеев.

Большинство учителей получают отдачу от своей работы, моральную удовлетворенность и радость от детей.

"Даже не могу передать, насколько приятно, когда слышишь свое имя с другого конца коридора, когда к тебе летит стайка пятиклассников поздороваться и спросить, проверила ли я их работы", - признается учительница английского языка Яна Тимофеева.