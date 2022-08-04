Які популярні професії в реальності сильно відрізняються від очікувань

Професію зазвичай вибирають вже в підлітковому віці або навіть в зрілому. Буває і так, що діти вже в 10 років точно знають, ким вони хочуть стати в майбутньому. Однак найчастіше вибір професії роблять за двома критеріями - з романтичних міркувань, за покликом серця і з матеріальних, за рівнем зарплати.

Які професії в реальності можуть сильно відрізнятися від очікувань - читайте в матеріалі нижче.

Вибір професії - відповідальна справа. І добре, якщо мета поступово формується з дитячого або підліткового віку. При виборі професії експерти рекомендують керуватися не тільки покликом серця, а й дізнатися про свою майбутню роботу якомога більше інформації.

Один з таких способів - влаштуватися на тимчасову роботу у сфері своєї майбутньої спеціальності або поспілкуватися з людьми, які вже багато років в цій професії.

Ветеринар

З дитинства лікували всіх котів і собак в окрузі, любили возитися з цуценятами та кошенятами й вибрали професію ветеринара з надією, що ви будете постійно займатися саме цим.

В реальності ж все виявляється набагато складніше. Крім котів і собак доводиться лікувати багатьох інших тварин - від птахів до великої рогатої худоби.

Але найстрашніше в цій професії - це те, що кошенята і цуценята можуть загинути у ветеринара на руках. Господарі тварин поводитимуться безвідповідально і на лікування потраплятимуть тварини, яких викинули на вулицю, побили люди, збила машина або ж їх використовували для розплідника і змушували народжувати по 2-3 на рік.

Ветеринари у своїй практиці стикаються з тим, що вони іноді стають єдиною людиною, яка підтримує своїх підопічних перед смертю. Або ж доводиться віддавати тварину господарям і повідомляти, що надії на одужання вже немає.

У своїй роботі ветеринари часто стикаються з болем, їм доводиться присипляти тварин, але найчастіше - вони радіють тому, що змогли врятувати кота або собаку і подарувати їм довгі роки життя.

Далекобійник

Ви з дитинства любили автомобілі та далеку дорогу, а робота далекобійника здавалося дуже романтичною і цілком прибутковою. Можна об'єднати відразу кілька функцій - світ побачити та гроші заробити.

В реальності така робота має багато нюансів. Робота далекобійника - це тисячі кілометрів доріг, доба, а то й кілька - на кордоні, ночівля в придорожніх хостелах і відсутність нормального графіка життя.

"В юності мені здавалося, що бути далекобійником - це дуже романтично. Я люблю дорогу і можу їхати без відпочинку майже цілу добу. І так, я побачив багато різних країн за 15 років своєї роботи. Правда, деякі з них - тільки з вікна моєї машини або ж - околиці придорожніх станцій для далекобійників. А ще я бачив дуже рідко свою сім'ю і пропустив, як виросли мої діти", - розповів Валентин з Тернополя, який вже багато років працює далекобійником.

Лікар

У багатьох країнах лікар вважається престижною професією і зарплата у медиків в Європі на порядок вище, ніж у багатьох інших сферах. В Україні зарплата лікаря не дуже висока, проте популярність цієї професії не падає.

Хтось продовжує сімейну традицію і йде по стопах батьків, хтось йде в медицину за покликом серця і щиро хоче робити людей здоровими, ну а хтось вибирає спеціалізацію, яка допоможе добре заробляти.

Часом буває так, що вибір професії лікаря стає помилкою і людина все життя займається нелюбою справою з деякою байдужістю до своїх пацієнтів.

А останніми роками в Україні робота лікаря стала надскладною. Багато медиків під час пандемії просто видихалися і почали звільнятися, бо не витримали жорсткий темп роботи та умови. А деякі - загартувалися всіма складнощами й отримали підтвердження для себе особисто, що обрали професію правильно.

Лікар - це не тільки огляд пацієнта, рецепти та консультації. Це ще й дзвінки ночами, чергування в лікарні, втрата пацієнтів, заплакані родичі, багато годин на ногах і неймовірне щастя, коли пацієнти одужали та щиро дякують за допомогу.

Тестувальник відеоігор і IT-фахівець

"Я працював тестувальником ігор в ЕА майже три роки. Ось на що це схоже. Уявіть тип гри, який вам не подобається. А тепер уявіть, що ви граєте в цю гру по 8 годин на день. Тільки не граєте, а тестуєте. Вам приходить завдання протестувати систему збору ресурсів.

Все, що вам потрібно зробити - це натиснути мишку і переконатися, що ваші персонажі можуть добувати золото і збирати пиломатеріали. Ось клікаєш по шахті, по лісі ... ніяких битв там немає, все відключили, щоб ви тестували тільки те, що потрібно. Сюжету теж немає, ти просто перестрибуєш з рівня на рівень, щоб тестувати. І так 8 годин на день, п'ять днів на тиждень.

Знаходиш десятки помилок. Розробники випускають оновлення з виправленнями. І тобі знову доведеться протестувати кожен рівень, щоб переконатися, що вони дійсно виправили кожну помилку...", - так описав свою роботу один з тестувальників онлайн-ігор.

У IT-фахівців теж є претензії до своєї роботи. В юності здається, що робота в престижній компанії - це створення крутого ПЗ (програмного забезпечення), цікава команда, постійне навчання і швидкий кар'єрний ріст. І звичайно ж - висока зарплата.

Але в реальності - це монотонна робота за комп'ютером по 8-10 годин на добу, в основному з пошуку помилок в коді, з перевірки кодів. А разом з пандемією коронавірусу відпали й інші очікування в цій сфері - затишний офіс, спільні заходи та цікава команда.

Більшість працівників цієї сфери працює вдома і зі своїми колегами бачиться тільки під час відеочатів і раз на пів року, а то й рік - в реальності. На створення однієї програми може піти від пів року до року і найчастіше різними ділянками займаються абсолютно різні команди.

Архітектор

В юності архітектори мріють про те, щоб створювати великі та цікаві споруди, проєктувати міста і райони майбутнього і в цілому - змінити світ.

Але в реальності робота архітектора часто зводиться до проєктування того, що потрібно суспільству - звичайні житлові будинки, склади, супермаркети, торгові центри та найдешевші багатоповерхівки, які в шикарному дизайні абсолютно не потребують.

"Перші п'ять років після випуску з Інституту я сидів у конструкторському бюро і займався абсолютно нецікавою роботою - проєктував торгові центри. У мене на саму роботу йшло менше часу, ніж на різні комісії та узгодження. Ще я робив проєкти під ключ - щоб заробити додатково на свою сім'ю.

Зараз вже три роки займаюся цікавим проєктом - ми створюємо проєкт абсолютно нових житлових будинків в передмісті. Там буде все, що потрібно сучасній людині й мені подобається, що тут я можу проявити всю свою фантазію", - розповів архітектор Володимир з Львівської області.

Учитель

Більшість вчителів зізнаються, що обрали це професію за покликом серця. Їм хотілося врятувати освіту і зробити розумнішими, освіченішими наших дітей. Особливих очікувань, звичайно ж не було, але у своїй роботі багато хто зіткнувся зі складнощами.

Від вчителів вимагають суворої звітності та написання планів на весь рік вперед.

"Діти - не важливо, важливо - вчасно подати звіт. Наприклад, є наказ організувати виставку картин. По-перше, я сам як учитель знаю, коли і як організувати виставку з дітьми. По-друге, картини малюють батьки вдома на прохання вчителів. Нікого не цікавить кривий, неідеальний дитячий малюнок, намальований від серця", - розповів вчитель початкових класів Володимир Алексєєв.

Більшість вчителів отримують віддачу від своєї роботи, моральну задоволеність і радість від дітей.

"Навіть не можу передати, наскільки приємно, коли чуєш своє ім'я з іншого кінця коридору, коли до тебе летить зграйка п'ятикласників привітатися і запитати, чи перевірила я їх роботи", - зізнається вчителька англійської мови Яна Тимофєєва.