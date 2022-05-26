Какие подержанные автомобили категорически нельзя покупать: на что обратить внимание

В частности, яркая внешность машины и опциональная составляющая способны перебить ее недостатки. И многие ведутся, не подозревая, что сами функции, которые призваны, по мнению первого владельца, придать автомобилю более крутой вид, могут нести потенциальный вред и опасность.

На что нужно обратить внимание

Низкий старт

Низкопрофильная резина выглядит красиво, спортивно и отличная в управлении. Однако, такие колеса работают жестче, происходит постоянная тряска. Если подвеска данного автомобиля не рассчитана на установку подобных дисков, то и с ней могут быть проблемы.

В частности, дальнейшая эксплуатация автомобиля на низкопрофильных колесах и по плохим дорогам довольно скоро приведет подвеску в негодность.

Люк

Если у машины есть люк или сдвижная панорамная крыша, то к ней нужно присмотреться более внимательно. Особенно если люк установлен на автомобиле с солидным пробегом.

Со временем все элементы люка изнашиваются. В результате может быть не только подклинивание механизмов, а протекания, о котором никто не скажет. А если вода скапливается в полостях между уплотнительными резинками, то это приведет к коррозии.

Пневмоподвеска

Не стоит покупать машины с пневмоподвеской. Как ее использовали, в каких условиях, обслуживали, какой пробег - все это стоит учитывать, потому как ремонт такой подвески крайне дорогостоящий. Особенно сейчас, когда запасные части и расходные материалы в дефиците.

Документы на авто

Автомобиль с сомнительными документами и сомнительными VIN - номерами на кузове. Даже самая интересная машина в лучшем состоянии будет оставаться всего лишь грудой металла, если она находится в залоге или розыске.

Не стоит верить продавцу, что все бумажные вопросы его машины легко решаются, а он просто не имеет на это времени.

Когда подбираете себе машину на вторичном рынке, старайтесь подходить к процессу с практической точки зрения.