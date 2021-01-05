Какие осложнения дает COVID-19: украинский врач назвал самые опасные последствия

Коронавирус дает ряд осложнений и вызывает проблемы со здоровьем после перенесения болезни. Чаще всего они проходят довольно быстро, но поберечь себя месяц-два необходимо.

Украинский врач, глава львовского диагностического центра, Тарас Жиравецкий, на своей странице в Facebook рассказал, какие еще осложнения кроме проблем с легкими дает коронавирус.

Конечно же, в первую очередь после того, как вы перенесли коронавирус, удару подвергаются легкие, говорит врач.

"Легкие, как и любой большой орган, при сильном воспалении восстанавливаются до нескольких месяцев. За 1-2 дня и за неделю легкие не восстановятся. Просьба, не нагружайте этот орган. Потому что он четко связан с сердцем. И у нас потом часто возникает аритмия, другие проблемы с сердцем. И вообще – одышка, потливость – такие состояния некомфортные", – предупредил Жиравецкий, посоветовав на месяц отказаться от интенсивных занятий спортом.

Что же касается фиброза легких – так называемых рубцов, то у пациентов с сильным поражением некоторые изменения останутся. Но со временем легкие должны восстановиться.

Поражение печени. При этом сложно сказать, что стало причиной таких последствий – сам вирус или лекарства, которым его лечили. В частности, препараты для снижения температуры.

Жиравецкий советует обратиться к врачам, чтобы пропить препараты для восстановления печени. И через 2-3 недели печеночные пробы вернутся в норму. Конечно же в это время нужно отказаться от алкоголя.

Осложнение на почки. Вероятнее всего такое бывает, когда до коронавируса были проблемы с почками, которые болезнь просто вскрыла.

Проблемы с сердцем – может возникать аритмия. Поскольку орган непосредственно связан с легкими, на него нельзя давать нагрузки и дать время восстановиться. Если есть тревожные звоночки, нужно обратиться к кардиологу и провести обследование.

Прыжки давления – контролируйте почечные пробы и уровень мочевой кислоты. А кардиолог поможет подобрать препараты для снижения давления.

Боль в суглобах и конечностях. Здесь нужно посоветоваться с ревматологами и невропатологами.

Проблемы со сном – такое осложнение бывает у многих пациентов. Вероятно, нужны будут препараты для нормализации сна.

Психологические изменения (панические атаки, дискомфорт). В некоторых случаях необходимо обращение к психиатру, но в большинстве случаев следует проконсультироваться с психологом.

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