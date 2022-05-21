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Какие ограничения COVID-19 отменили во время войны: врачи дали точный ответ

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Суббота 21 мая 2022 18:23
Какие ограничения COVID-19 отменили во время войны: врачи дали точный ответ Коронавирус во время войны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Министерстве здравоохранения подробно рассказали, какие особенности карантина действуют на время военного положения.

В ведомстве рассказали, что полномасштабная война повлияла на противоэпидемические мероприятия, сообщает Минздрав.

Какие правила и нормы действуют

В инфографике Минздрава объяснили особенности действия карантина на время военного положения.

Как изменились карантинные нормы:

  • отменены уровни эпидбезопасности в областях;
  • масочный режим имеет исключительно рекомендательный характер;
  • отменена необходимость иметь COVID-сертификат для посещения заведений;
  • приостановлено отстранение работников, которых отстранили от работы из-за отсутствия прививки от COVID-19;
  • для поездки между регионами Украины не нужны COVID-документы.

Какие ограничения COVID-19 отменили во время войны: врачи дали точный ответКак действуют карантин и противоэпидемические нормы во время войны (t.me/mozofficial)

Также В Минздраве просят не создавать дополнительную нагрузку для врачей, которые часто перегружены из-за военных действий.

"Как и до 24 февраля, так и сейчас призываем не создавать дополнительную нагрузку на врачей, которые уже третий год работают на фронте: сначала излечивая больных COVID-19, а сейчас - спасая раненых в результате боевых действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, медики призывают не забывать носить защитные маски и избегать скопления людей.

Как лечить коронавирус во время войны

Война в Украине отстранила COVID-19 на второй план. Однако, он до сих пор не исчез. Украинцы продолжают болеть и нуждаются в лечении. Поэтому стоит знать, как действовать в такой ситуации в военное положение:

  • Если вы были вынуждены переехать в другой, более безопасный регион Украины, то вы можете рассчитывать на бесплатное лечение в медицинских учреждениях. Нет разницы, есть ли у вас декларация с врачом, или нет;
  • При первых симптомах обратитесь к врачу, с которым заключили декларацию;
  • Если у вас нет связи с вашим врачом, то вы можете обратиться в любой центр оказания первичной медицинской помощи по месту пребывания;
  • У семейного врача, терапевта или педиатра можно получить консультации о лечении легкой формы COVID-19. А пациенты с подозрением на коронавірусну болезнь могут пройти тестирование;
  • Если у пациента ухудшилось состояние здоровья, нужно звонить на 103;
  • Также в заведении, который определен для госпитализации пациентов с коронавирусом, пациенту окажут всю необходимую помощь и лекарства, которые входят в утвержденный протокол лечения COVID-19 и Нацперечень.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве объяснили, когда стоит делать тест на коронавирус.

Также мы писали, что в "Дие" появилось новшество по COVID-сертификату.

Кроме того, читайте, что доктор Комаровский рассказал, как "эффект магнезии" влияет на коронавирус.

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