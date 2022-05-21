Які обмеження COVID-19 скасували під час війни: лікарі дали точну відповідь

У Міністерстві охорони здоров'я детально розповіли, які особливості карантину діють на час воєнного стану.

У відомстві розповіли, що повномасштабна війна вплинула на протиепідемічні заходи, повідомляє МОЗ .

Які правила й норми діють

У інфографіці МОЗ пояснили особливості дії карантину на час воєнного стану.

Як змінились карантинні норми:

скасовано рівні епідбезпеки в областях;

масковий режим має виключно рекомендаційний характер;

скасовано необхідність мати COVID-сертифікат для відвідування закладів;

призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від COVID-19;

для поїздки між регіонами України не потрібні COVID-документи.

Як діють карантин та протиепідемічні норми під час війни (t.me/mozofficial)

Також у МОЗ просять не створювати додаткове навантаження для лікарів, які часто перевантажені через військові дії.

"Як і до 24 лютого, так і зараз закликаємо не створювати додаткове навантаження на лікарів, які вже третій рік працюють на фронті: спершу лікуючи хворих на COVID-19, а зараз - рятуючи поранених внаслідок бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, медики закликають не забувати носити захисні маски та уникати скупчення людей.

Як лікувати коронавірус під час війни

Війна в Україні відсторонила COVID-19 на другий план. Однак, він досі не зник. Українці продовжують хворіти та потребують лікування. Тому варто знати, як діяти у такій ситуації в воєнний стан: