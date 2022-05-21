Які обмеження COVID-19 скасували під час війни: лікарі дали точну відповідь
У Міністерстві охорони здоров'я детально розповіли, які особливості карантину діють на час воєнного стану.
У відомстві розповіли, що повномасштабна війна вплинула на протиепідемічні заходи, повідомляє МОЗ.
Які правила й норми діють
У інфографіці МОЗ пояснили особливості дії карантину на час воєнного стану.
Як змінились карантинні норми:
- скасовано рівні епідбезпеки в областях;
- масковий режим має виключно рекомендаційний характер;
- скасовано необхідність мати COVID-сертифікат для відвідування закладів;
- призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від COVID-19;
- для поїздки між регіонами України не потрібні COVID-документи.
Як діють карантин та протиепідемічні норми під час війни (t.me/mozofficial)
Також у МОЗ просять не створювати додаткове навантаження для лікарів, які часто перевантажені через військові дії.
"Як і до 24 лютого, так і зараз закликаємо не створювати додаткове навантаження на лікарів, які вже третій рік працюють на фронті: спершу лікуючи хворих на COVID-19, а зараз - рятуючи поранених внаслідок бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, медики закликають не забувати носити захисні маски та уникати скупчення людей.
Як лікувати коронавірус під час війни
Війна в Україні відсторонила COVID-19 на другий план. Однак, він досі не зник. Українці продовжують хворіти та потребують лікування. Тому варто знати, як діяти у такій ситуації в воєнний стан:
- Якщо ви були змушені переїхати в інший, більш безпечний регіон України, то ви можете розраховувати на безоплатне лікування у медичних закладах. Немає різниці, чи є у вас декларація з лікарем, чи ні;
- При перших симптомах, зверніться до лікаря, з яким уклали декларацію;
- Якщо у вас немає зв’язку з вашим лікарем, то ви можете звернутися до будь-якого центру надання первинної медичної допомоги за місцем перебування;
- У сімейного лікаря, терапевта чи педіатра можна отримати консультації щодо лікування легкої форми COVID-19. А пацієнти із підозрою на коронавірусну хворобу можуть пройти тестування;
- Якщо у пацієнта погіршився стан здоров’я, потрібно телефонувати на 103;
- Також у закладі, який визначений для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, пацієнту нададуть усю необхідну допомогу та ліки, які входять в затверджений протокол лікування COVID-19 та Нацперелік.
Раніше ми повідомляли, що у МОЗ пояснили, коли варто робити тест на коронавірус.
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