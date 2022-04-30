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В "Дие" появилось нововведение относительно COVID-сертификата: кому это важно

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 12:39
В "Дие" появилось нововведение относительно COVID-сертификата: кому это важно В "Дие" ввели нововведение (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В полезном для украинцев приложении "Дия" сейчас нововведение. Оно касается сертификата вакцинации от коронавируса. Теперь ковид-сертификат, у которого истек срок действия, не будет исчезать из приложения – история вакцинации от COVID-19 останется в смартфоне.

Об этом сообщили в пресс-службе Дии.

"Таким образом мы хотим оставить в приложении историю вашей вакцинации от COVID", – сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Если у сертификата закончился срок

Если у сертификата закончился срок, и он исчез из приложения, его можно заказать снова - в разделе Услуги в приложении.

Сертификат о вакцинации от коронавируса с отметкой "Срок действия сертификата у Украины закончился" не будет валидироваться, однако с ним можно получить бустерную дозу, а не вакцинироваться заново.

Нововведение важно для людей, которые потеряли связь со своим семейным врачом или же эвакуировались в пределах Украины или за границу.

"Они смогут показать медработнику, сколько у них вакцин – одна, две или бустерная доза", – добавил Федоров.

Как мы ранее писали, украинцев предупредили о важных изменениях про выплату пенсий.

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