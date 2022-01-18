На какие объявления о работе не стоит отправлять резюме: потеряете время и нервы

Описание очень запутанное

Вакансия может быть привлекательной и хочется сразу же отправить свое резюме и бежать на собеседование, но работодатель описывает слишком много нюансов или объявление составлено слишком запутано.

Постарайтесь уточнить по телефону, чем именно вам придется заниматься. Если по телефону вам отвечают расплывчато и не могут сформулировать круг ваших обязанностей – это плохо.

В таких ситуациях на нового сотрудника вешают много функций, которые в его квалификацию не входят.

Высказать возмущение после оформления на работу у вас не получится, так как вы изначально не получили полное описание своих обязанностей и по факту согласились на "кота в мешке".

Горящие вакансии

Предложения, где сообщают о том, что вакансия будет действительно всего день (неделю, до 5-го числа и так далее) или с призывами поторопиться – должны насторожить.

Такие предложения от компаний появляются с завидной регулярностью и это говорит о плохой репутации или о том, что вас ждут на собеседование мошенники.

Компании с хорошей репутацией никогда не будут подгонять соискателей, они будут тщательно подбирать нового сотрудника и не по скорости отклика на объявление, а по профессиональным качествам.

Неоплаченный испытательный срок

Такая схема сейчас самая популярная и вопрос об оплате испытательного срока нужно обговаривать еще на собеседование. Если в объявлении сразу указывается, что первый месяц вам платить не будут – не отправляйте туда резюме.

Людям предлагают получить опыт или обучение, а вот оплачивать труд не собираются.

Но на самом деле испытательный срок нужен для того, чтобы новый работник и руководитель присмотрелись друг к другу и выяснили, смогут ли они вместе работу.

Будьте осторожны, так как о неоплаченном испытательном сроке могут сообщить уже после всех этапов собеседования. Поэтому не стесняйтесь спросить об этом сразу, если не готовы поработать несколько месяцев бесплатно.