На які оголошення про роботу не варто відправляти резюме: втратите час і нерви

Опис дуже заплутаний

Вакансія може бути привабливою і хочеться відразу ж відправити своє резюме і бігти на співбесіду, але роботодавець описує занадто багато нюансів або оголошення складено занадто заплутано.

Постарайтеся уточнити через телефон, чим саме вам доведеться займатися. Якщо телефоном вам відповідають розпливчасто і не можуть сформулювати коло ваших обов'язків – це погано.

У таких ситуаціях на нового співробітника вішають багато функцій, які в його кваліфікацію не входять.

Висловити обурення після оформлення на роботу у вас не вийде, оскільки ви спочатку не отримали повний опис своїх обов'язків і за фактом погодилися на "кота в мішку".

Гарячі вакансії

Пропозиції, де повідомляють про те, що вакансія буде дійсна всього день (тиждень, до 5-го числа і так далі) або із закликами поквапитися – повинні насторожити.

Такі пропозиції від компаній з'являються із завидною регулярністю і це говорить про погану репутацію або про те, що вас чекають на співбесіду шахраї.

Компанії з хорошою репутацією ніколи не будуть підганяти претендентів, вони будуть ретельно підбирати нового співробітника і не за швидкістю відгуку на оголошення, а за професійними якостями.

Неоплачений випробувальний термін

Така схема зараз найпопулярніша і питання про оплату випробувального терміну потрібно обговорювати ще на співбесіді. Якщо в оголошенні відразу вказується, що перший місяць вам платити не будуть – не відправляйте туди резюме.

Людям пропонують отримати досвід або навчання, а ось оплачувати працю не збираються.

Але насправді випробувальний термін потрібен для того, щоб новий працівник і керівник придивилися один до одного і з'ясували, чи зможуть вони разом роботу.

Будьте обережні, оскільки про неоплачений випробувальний термін можуть повідомити вже після всіх етапів співбесіди. Тому не соромтеся запитати про це відразу, якщо не готові попрацювати кілька місяців безкоштовно.