Какие консервы категорически нельзя есть: особенно опасно для детей

Врачи не перестают предупреждать о том, что большинство готового продукта или полуфабриката могут нести вред для здоровья. Среди таких продуктов, в том числе консервация. И если закатанные помидоры или огурцы в целом сложно сделать опасными для жизни, то рыбные консервы от них отличаются. В чем опасность рыбных консервов и кому их категорически не стоит принимать в пищу, пишет медицинский журнал HealthLine.

Врачи отмечают, что употреблять рыбные консервы ежедневно не следует, поскольку в них содержится много соли. К примеру, в одной банке консервированной рыбы может содержаться суточная норма соли. Накопление натрия способствует развитию гипертонии, нарушению электролитного баланса, препятствует расщеплению собственных жиров, тем самым способствуя набору веса, выводит кальций, создает нагрузку на почки и приводит к многим другим состояниям.

Вторая проблема - содержание ртути. Ртуть - это тяжелый металл, который часто присутствует в рыбе из-за загрязнения воды. Исследования показали, что воздействие ртути может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у людей, включая нарушения в работе центральной нервной системы.

Хищники особенно вредны, так как они поедают мелкую, уже загрязненную рыбу. В итоге в рыбе повышается концентрация этого металла. Самое большое количество ртути содержится в тунце. За ней идет лосось и тилапия.

Исследования показали, что люди, потребляющие рыбу с высоким содержанием ртути, хотя бы раз в неделю испытывают усталость из-за превышения допустимого уровня этого металла.

Важно отметить, что воздействие ртути особенно токсично для развивающейся нервной системы ребенка. По этой причине нужно исключить консервированную рыбу (тунец, лосось и тилапию) из рациона ребенка.

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