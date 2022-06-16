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Какие книги могут исчезнуть из школьной программы: долой Лермонтова, Пушкина и Булгакова

Фото: Каких писателей и произведения хотят убрать из школьной программы (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Из школьной программы могут исключить всех российских и белорусских писателей. Вместо этого дети будут изучать "Гарри Поттера", Гоголя перенесут в украинскую литературу, туда отправят и произведения крымского татарина Таира Халилова.

Об этом говорится в решении группы экспертов при МОН. Что еще вошло в рекомендации - читайте ниже.

В группу экспертов при МОН вошли школьные учителя, филологи, представители образования и один народный депутат. Эксперты пересмотрели всю школьную программу 6-11 классов и предложили внести в нее существенные изменения.

Рекомендации экспертов передали в Министерство образования, где должны будут принять решение о том, вносить ли эти изменения в программу.

Что предлагают убрать из программы

Основная причина пересмотра списка литературы для изучения - это, конечно же, вторжение РФ. Напротив многих произведений стоит отметка - военная агрессия РФ.

Также указывается, что некоторые произведения слишком сложные для восприятия школьников и позволят модернизировать программу и ее разгрузить. Всего предложили убрать из программы 40 российских и советских писателей.

  • Басни Ивана Крылова
  • Рассказы А. Чехова, Бунина
  • Былины об Илье Муромце - предлагается изучать просто баллады.
  • Повесть Быкова "Альпийская баллада" - там рассказывается о советских военнопленных.
  • А. Грин "Алые паруса"
  • Произведения Лермонтова и Пушкина
  • Булгаков "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита"
  • Беляев "Человек-амфибия"
  • Троепольский "Белый Бим Серое ухо"
  • Олеша "Три толстяка"
  • Грибоедов "Горе от ума"
  • Кузнецов "Бабий Яр"
  • Короленко "Слепой музыкант"
  • Симонов "Жди меня"
  • Все произведения Достоевского - "Идиот", "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы"
  • Толстой "Анна Каренина", "Война и мир"
  • Произведения Есенина и Гумилева
  • Произведения Мандельштама, Булата Окуджавы, Шолохова
  • Ильфа и Петрова "12 стульев"
  • Произведения Некрасова и Куприна, Тарковского и Цветаевой
  • Произведения Блока, Маяковского, Пастернака, Ахматовой
  • Аромштам "Когда отдыхают ангелы" и Пауло Коэльо "Алхимика" - из-за сложности восприятия

А что предложили включить в программу?

Жана де Лафонтена - по программе басни

О. Генри "Вождь краснокожих"

Анна Гавальда "35 кило надежды"

Ульф Старк "Умеешь ли ты свистеть, Юганна?", "Маленькая книжка про любовь", "Чудаки и зануды"

Баллады о Короле Лире и Робин Гуде

Джон Бойн "Мальчик в полосатой пижаме"

Стихи Пьера Ронсара, Роберта Бернса, Гете, Гейне и Адама Мицкевича

Джейн Остин "Гордость и предубеждение"

Шарлотта Бронте "Джейн Эйр"

Джозеф Конрад "Сердце тьмы"

Пол Геллико "Томасина"

Эрих Кестнер "Эмиль и детективы", "Крихта и Антон"

К. Нестлингер "Меня называют муравьедом"

Дж. Роулинг "Гарри Поттер и тайная комната"

Альбер Камю "Чума"

Р. М. Рильке - стихи

Гийом Аполлинер - стихи

Фредерико Гарсиа Лорка - стихи

М. Зузак "Воровка книг"

Люси Мод Монтгомери "Энн с Зеленых Крыш"

Гоголя предложили перенести

Рекомендуется перенести творчество Николая Васильевича Гоголя в программу по украинской литературе. Н. Гоголь - великий украинский писатель, поэтому его произведения нужно изучать на уроках украинской литературы.

При этом произведения "Ревизор" и "Шинель" предложили убрать из программы - из-за трудности восприятия учениками. Также предложили убрать "Нос" и "Портрет".

Произведения крымско-татарского писателя Таира Халилова тоже предложили перенести в программу украинской литературы.

Кстати, ранее мы писали, что Пушкин, Лермонтов и Есенин должны исчезнуть из украинских учебников.

А также рассказывали о том, какие цитаты войны должны войти в учебники по истории Украины.

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