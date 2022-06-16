Какие книги могут исчезнуть из школьной программы: долой Лермонтова, Пушкина и Булгакова

Из школьной программы могут исключить всех российских и белорусских писателей. Вместо этого дети будут изучать "Гарри Поттера", Гоголя перенесут в украинскую литературу, туда отправят и произведения крымского татарина Таира Халилова.
Об этом говорится в решении группы экспертов при МОН. Что еще вошло в рекомендации - читайте ниже.
В группу экспертов при МОН вошли школьные учителя, филологи, представители образования и один народный депутат. Эксперты пересмотрели всю школьную программу 6-11 классов и предложили внести в нее существенные изменения.
Рекомендации экспертов передали в Министерство образования, где должны будут принять решение о том, вносить ли эти изменения в программу.
Основная причина пересмотра списка литературы для изучения - это, конечно же, вторжение РФ. Напротив многих произведений стоит отметка - военная агрессия РФ.
Также указывается, что некоторые произведения слишком сложные для восприятия школьников и позволят модернизировать программу и ее разгрузить. Всего предложили убрать из программы 40 российских и советских писателей.
Жана де Лафонтена - по программе басни
О. Генри "Вождь краснокожих"
Анна Гавальда "35 кило надежды"
Ульф Старк "Умеешь ли ты свистеть, Юганна?", "Маленькая книжка про любовь", "Чудаки и зануды"
Баллады о Короле Лире и Робин Гуде
Джон Бойн "Мальчик в полосатой пижаме"
Стихи Пьера Ронсара, Роберта Бернса, Гете, Гейне и Адама Мицкевича
Джейн Остин "Гордость и предубеждение"
Шарлотта Бронте "Джейн Эйр"
Джозеф Конрад "Сердце тьмы"
Пол Геллико "Томасина"
Эрих Кестнер "Эмиль и детективы", "Крихта и Антон"
К. Нестлингер "Меня называют муравьедом"
Дж. Роулинг "Гарри Поттер и тайная комната"
Альбер Камю "Чума"
Р. М. Рильке - стихи
Гийом Аполлинер - стихи
Фредерико Гарсиа Лорка - стихи
М. Зузак "Воровка книг"
Люси Мод Монтгомери "Энн с Зеленых Крыш"
Рекомендуется перенести творчество Николая Васильевича Гоголя в программу по украинской литературе. Н. Гоголь - великий украинский писатель, поэтому его произведения нужно изучать на уроках украинской литературы.
При этом произведения "Ревизор" и "Шинель" предложили убрать из программы - из-за трудности восприятия учениками. Также предложили убрать "Нос" и "Портрет".
Произведения крымско-татарского писателя Таира Халилова тоже предложили перенести в программу украинской литературы.
Кстати, ранее мы писали, что Пушкин, Лермонтов и Есенин должны исчезнуть из украинских учебников.
А также рассказывали о том, какие цитаты войны должны войти в учебники по истории Украины.