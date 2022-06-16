Які книги можуть зникнути зі шкільної програми: геть Лермонтова, Пушкіна і Булгакова

До групи експертів при МОН увійшли шкільні вчителі, філологи, представники освіти та один народний депутат. Експерти переглянули всю шкільну програму 6-11 класів і запропонували внести до неї суттєві зміни.

Рекомендації експертів передали до Міністерства освіти, де повинні будуть прийняти рішення про те, чи вносити ці зміни в програму.

Що пропонують прибрати з програми

Основна причина перегляду списку літератури для вивчення - це, звичайно ж, вторгнення РФ. Навпроти багатьох творів стоїть позначка - військова агресія РФ.

Також вказується, що деякі твори занадто складні для сприйняття школярів і дозволять модернізувати програму і її розвантажити. Всього запропонували прибрати з програми 40 російських і радянських письменників.

Байки Івана Крилова

Розповіді А. Чехова, Буніна

Билини про Іллю Муромця - пропонується вивчати просто балади.

Повість Бикова "Альпійська балада" - там розповідається про радянських військовополонених.

А. Грін "Червоні вітрила"

Твори Лермонтова і Пушкіна

Булгаков "Собаче серце", "Майстер і Маргарита"

Бєляєв "Людина-амфібія"

Троєпольський "Білий Бім Сіре вухо"

Олеша "Три Товстуни"

Грибоєдов "Горе від розуму"

Ковалів "Бабин Яр"

Короленко "Сліпий музикант"

Симонов "Чекай мене"

Всі твори Достоєвського - "Ідіот", "Злочин і кара", "Брати Карамазови"

Толстой "Анна Кареніна", "Війна і мир"

Твори Єсеніна і Гумільова

Твори Мандельштама, Булата Окуджави, Шолохова

Ільфа і Петрова "12 стільців"

Твори Некрасова і Купріна, Тарковського і Цвєтаєвої

Твори Блока, Маяковського, Пастернака, Ахматової

Аромштам "Коли відпочивають ангели" і Пауло Коельо "Алхіміка" - через складність сприйняття

А що запропонували включити в програму?

Жана де Лафонтена - за програмою байки

О. Генрі "Вождь червоношкірих"

Анна Гавальда "35 кіло надії"

Ульф Старк "Чи вмієш ти свистіти, Юганна?", "Маленька книжка про любов", "Диваки та зануди"

Балади про Короля Ліра і Робін Гуда

Джон Бойн "Хлопчик у смугастій піжамі"

Вірші П'єра Ронсара, Роберта Бернса, Гете, Гейне та Адама Міцкевича

Джейн Остін "Гордість і упередження"

Шарлотта Бронте "Джейн Ейр"

Джозеф Конрад "Серце темряви"

Пол Гелліко "Томасіна"

Еріх Кестнер "Еміль і детективи", "Крихта та Антон"

К. Нестлінгер "Мене називають мурахоїдом"

Дж. Роулінг "Гаррі Поттер і таємна кімната"

Альбер Камю "Чума"

Р. М. Рільке - вірші

Гійом Аполлінер - вірші

Фредеріко Гарсіа Лорка - вірші

М. Зузак "Викрадачка книг"

Люсі Мод Монтгомері "Енн із Зелених Дахів"

Гоголя запропонували перенести

Рекомендується перенести творчість Миколи Васильовича Гоголя в програму з української літератури. М. Гоголь - великий український письменник, тому його твори потрібно вивчати на уроках української літератури.

При цьому твори "Ревізор" і "Шинель" запропонували прибрати з програми - через труднощі сприйняття учнями. Також запропонували прибрати "Ніс" і "Портрет".

Твори кримсько-татарського письменника Таїра Халілова теж запропонували перенести в програму української літератури.