Які книги можуть зникнути зі шкільної програми: геть Лермонтова, Пушкіна і Булгакова

Зі шкільної програми можуть виключити всіх російських і білоруських письменників. Замість цього діти вивчатимуть "Гаррі Поттера", Гоголя перенесуть в українську літературу, туди відправлять і твори кримського татарина Таїра Халілова.
Про це йдеться в рішенні групи експертів при МОН. Що ще увійшло в рекомендації - читайте нижче.
До групи експертів при МОН увійшли шкільні вчителі, філологи, представники освіти та один народний депутат. Експерти переглянули всю шкільну програму 6-11 класів і запропонували внести до неї суттєві зміни.
Рекомендації експертів передали до Міністерства освіти, де повинні будуть прийняти рішення про те, чи вносити ці зміни в програму.
Основна причина перегляду списку літератури для вивчення - це, звичайно ж, вторгнення РФ. Навпроти багатьох творів стоїть позначка - військова агресія РФ.
Також вказується, що деякі твори занадто складні для сприйняття школярів і дозволять модернізувати програму і її розвантажити. Всього запропонували прибрати з програми 40 російських і радянських письменників.
Жана де Лафонтена - за програмою байки
О. Генрі "Вождь червоношкірих"
Анна Гавальда "35 кіло надії"
Ульф Старк "Чи вмієш ти свистіти, Юганна?", "Маленька книжка про любов", "Диваки та зануди"
Балади про Короля Ліра і Робін Гуда
Джон Бойн "Хлопчик у смугастій піжамі"
Вірші П'єра Ронсара, Роберта Бернса, Гете, Гейне та Адама Міцкевича
Джейн Остін "Гордість і упередження"
Шарлотта Бронте "Джейн Ейр"
Джозеф Конрад "Серце темряви"
Пол Гелліко "Томасіна"
Еріх Кестнер "Еміль і детективи", "Крихта та Антон"
К. Нестлінгер "Мене називають мурахоїдом"
Дж. Роулінг "Гаррі Поттер і таємна кімната"
Альбер Камю "Чума"
Р. М. Рільке - вірші
Гійом Аполлінер - вірші
Фредеріко Гарсіа Лорка - вірші
М. Зузак "Викрадачка книг"
Люсі Мод Монтгомері "Енн із Зелених Дахів"
Рекомендується перенести творчість Миколи Васильовича Гоголя в програму з української літератури. М. Гоголь - великий український письменник, тому його твори потрібно вивчати на уроках української літератури.
При цьому твори "Ревізор" і "Шинель" запропонували прибрати з програми - через труднощі сприйняття учнями. Також запропонували прибрати "Ніс" і "Портрет".
Твори кримсько-татарського письменника Таїра Халілова теж запропонували перенести в програму української літератури.
До речі, раніше ми писали, що Пушкін, Лермонтов і Єсенін повинні зникнути з українських підручників.
А також розповідали про те, які цитати війни мають увійти до підручників з історії України.