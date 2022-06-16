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Які книги можуть зникнути зі шкільної програми: геть Лермонтова, Пушкіна і Булгакова

Фото: Яких письменників і твори хочуть прибрати зі шкільної програми (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Зі шкільної програми можуть виключити всіх російських і білоруських письменників. Замість цього діти вивчатимуть "Гаррі Поттера", Гоголя перенесуть в українську літературу, туди відправлять і твори кримського татарина Таїра Халілова.

Про це йдеться в рішенні групи експертів при МОН. Що ще увійшло в рекомендації - читайте нижче.

До групи експертів при МОН увійшли шкільні вчителі, філологи, представники освіти та один народний депутат. Експерти переглянули всю шкільну програму 6-11 класів і запропонували внести до неї суттєві зміни.

Рекомендації експертів передали до Міністерства освіти, де повинні будуть прийняти рішення про те, чи вносити ці зміни в програму.

Що пропонують прибрати з програми

Основна причина перегляду списку літератури для вивчення - це, звичайно ж, вторгнення РФ. Навпроти багатьох творів стоїть позначка - військова агресія РФ.

Також вказується, що деякі твори занадто складні для сприйняття школярів і дозволять модернізувати програму і її розвантажити. Всього запропонували прибрати з програми 40 російських і радянських письменників.

  • Байки Івана Крилова
  • Розповіді А. Чехова, Буніна
  • Билини про Іллю Муромця - пропонується вивчати просто балади.
  • Повість Бикова "Альпійська балада" - там розповідається про радянських військовополонених.
  • А. Грін "Червоні вітрила"
  • Твори Лермонтова і Пушкіна
  • Булгаков "Собаче серце", "Майстер і Маргарита"
  • Бєляєв "Людина-амфібія"
  • Троєпольський "Білий Бім Сіре вухо"
  • Олеша "Три Товстуни"
  • Грибоєдов "Горе від розуму"
  • Ковалів "Бабин Яр"
  • Короленко "Сліпий музикант"
  • Симонов "Чекай мене"
  • Всі твори Достоєвського - "Ідіот", "Злочин і кара", "Брати Карамазови"
  • Толстой "Анна Кареніна", "Війна і мир"
  • Твори Єсеніна і Гумільова
  • Твори Мандельштама, Булата Окуджави, Шолохова
  • Ільфа і Петрова "12 стільців"
  • Твори Некрасова і Купріна, Тарковського і Цвєтаєвої
  • Твори Блока, Маяковського, Пастернака, Ахматової
  • Аромштам "Коли відпочивають ангели" і Пауло Коельо "Алхіміка" - через складність сприйняття

А що запропонували включити в програму?

Жана де Лафонтена - за програмою байки

О. Генрі "Вождь червоношкірих"

Анна Гавальда "35 кіло надії"

Ульф Старк "Чи вмієш ти свистіти, Юганна?", "Маленька книжка про любов", "Диваки та зануди"

Балади про Короля Ліра і Робін Гуда

Джон Бойн "Хлопчик у смугастій піжамі"

Вірші П'єра Ронсара, Роберта Бернса, Гете, Гейне та Адама Міцкевича

Джейн Остін "Гордість і упередження"

Шарлотта Бронте "Джейн Ейр"

Джозеф Конрад "Серце темряви"

Пол Гелліко "Томасіна"

Еріх Кестнер "Еміль і детективи", "Крихта та Антон"

К. Нестлінгер "Мене називають мурахоїдом"

Дж. Роулінг "Гаррі Поттер і таємна кімната"

Альбер Камю "Чума"

Р. М. Рільке - вірші

Гійом Аполлінер - вірші

Фредеріко Гарсіа Лорка - вірші

М. Зузак "Викрадачка книг"

Люсі Мод Монтгомері "Енн із Зелених Дахів"

Гоголя запропонували перенести

Рекомендується перенести творчість Миколи Васильовича Гоголя в програму з української літератури. М. Гоголь - великий український письменник, тому його твори потрібно вивчати на уроках української літератури.

При цьому твори "Ревізор" і "Шинель" запропонували прибрати з програми - через труднощі сприйняття учнями. Також запропонували прибрати "Ніс" і "Портрет".

Твори кримсько-татарського письменника Таїра Халілова теж запропонували перенести в програму української літератури.

До речі, раніше ми писали, що Пушкін, Лермонтов і Єсенін повинні зникнути з українських підручників.

А також розповідали про те, які цитати війни мають увійти до підручників з історії України.

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