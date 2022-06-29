Какие хитрости используют интернет-магазины, чтобы мы чаще делали покупки

Скрытая цена

Почти все интернет-магазины интегрированы в социальные сети. И картинки с интересными товарами нам попадаются в ленте новостей. Часто мы видим картинку, но при этом цены не указаны.

И чтобы узнать стоимость, нужно перейти на сайт. Или же задать вопрос продавцу, если это магазин непосредственно размещен в социальной сети.

А это, как показывают исследования, существенно увеличивает продажи. Вам становится неудобно, что вы начали переписку и хотите что-нибудь купить. Или же вы уже загорелись товаром, а цена становится второстепенной.

Кроме того, большое количество комментариев на страницах в соцсетях повышает ревалентность страницы и популярность интернет-магазина.

Последний товар на складе

На сайте интернет-магазина часто используют эту уловку - последний товар на складе или же счетчик, сколько осталось такого товара.

Также, что товар заканчивается, заявляют менеджеры магазина. И это подталкивает человека к импульсивной покупке. И эта хитрость работает на "отлично".

Лучший товар

Эту уловку используют практически все интернет-магазины. Вы заходите на сайт и видите рекомендованные товары или же товары, которые пользуются большей популярностью.

Если вы внимательно будете изучать эти товары, то поймете, что статистика ничем не подкрепляется и часто в эту категорию попадают не самые лучшие товары, а те, которые надо быстрее продать.

У таких товаров мало отзывов, минимальное описание и в интернете вы сможете найти точно такой же, но цена у него будет даже ниже, чем по скидке.

Огромные скидки

Шутки, что в "черную пятницу" продают все с ценой в два раза больше обычной, но с ценником в минус 50% - не шутки. Значки на товары в интернет-магазинах в минус 20% - 30% - 50% - чаще всего не соответствуют действительности.

Магазины продают товары по обычным ценам и это обычная хитрость. Если вы проверите цену на товар в других интернет-магазинах, вы поймете, что она ничем не отличается.

Регистрация и рассылка

Вы совершили удачную покупку и указали свою электронную почту? Будьте готовы к тому, что ваша почта будет засыпана рекламными письмами - о новых товарах, о скидках и распродажах, и самое приятное - ограниченная секретная распродажа, только для вас.

И эта хитрость тоже работает, так как из почты вы сразу переходите на сайт, где указаны скидки. И вы покупаете еще одну футболку, сарафан, косметику или какую-то мелочь для дома. Хотя не планировали в этом месяце такие покупки.

Помощь онлайн-продавца

На многих сайтах всплывает окошко чата с онлайн-продавцом, который вежливо предлагает свою помощь. Если времени у вас мало - пользуйтесь. Но отбросьте в сторону эмоции и жалость, иначе вы точно что-то купите, что не собирались.

И тут есть еще один нюанс. Если вам предлагают похожий товар и нахваливают, но это не то, о чем вы спрашивали - закрывайте окно.

Если один товар нахваливают, а другой не очень - вас склоняют к покупке не того, что нужно вам, а того, что нужно продать магазину.

Фото и видео товара

Эта уловка работает со многими товарами. Под обувь подбирается одежда. Одежда сфотографирована на красивой фигуре. Плед и посуда - в красивом интерьере и при правильном освещении. Игрушки - яркие и красивые.

Выбирайте те интернет-магазины, в которых есть возможность обмена, возврата и услуга примерки товара.

Подарок или бонус

Многие интернет-магазины кладут в вашу посылку небольшой подарок. Это могут быть шнурки к обуви, пара носков, сладости, одноразовые пробники косметики.

Это не обман, а скорее отличный способ заставить вас проникнуться симпатией к продавцу и побуждение снова заказать что-то именно в этом интернет-магазине.