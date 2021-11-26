Какие фото нельзя публиковать в соцсетях, чтобы не стать жертвой грабителей

Обычно, во время новогодних и рождественских праздников активизируются преступники, чтобы ограбить квартиры и дома. Все из-за того, что люди целыми семьями идут в гости и оставляют дом без присмотра.

Так, директор компании по продаже сигнализаций Энтони Нири рассказал, что перед тем, как выкладывать фотографии елки или дома в социальные сети нужно хорошо подумать. Об этом пишет Daily Mail .

Эксперт по безопасности говорит, все потому что такие фотографии могут дать ворам максимальное количество информации. Также он назвал, что именно нельзя поститься в сеть.

Фотографии елки

Несмотря на то, что хочется похвастаться красиво оформленным деревом, нужно воздержаться от общего плана новогодней елки. В частности, когда вы фотографируете комнату, то можете показать грабителям план своего дома. А это позволит им лучше ориентироваться в пространстве и ограбить вас.

Поэтому лучше фотографировать вблизи и убедиться, что не видно комнату в зеркальных игрушках.

Пример того, как нужно фотографировать елку (pixabay)

Декорации на доме

По словам Энтони, лучший способ "пригласить" воров к себе домой - это выложить в сеть фото виду своего внешнего дома. Таким образом вы даете ему возможность осмотреть свой дом извне и подготовиться к проникновению.

Они могут узнать, где расположены двери и окна и как их можно взломать. Поэтому специалисты советуют фотографировать декор так, чтобы не давать грабителям лишней информации.

Пример того, как нужно фотографировать дом (pixabay)

Фотографироваться в гостях

Опытные воры обычно заблаговременно следят в социальных сетях за владельцами выбранных домов. Все для того, чтобы узнать, кто пошел в гости и оставил дом без присмотра.

Поэтому, нельзя делиться своими планами на новогоднюю ночь в сети. Кроме того, не выкладывайте фото, на которых вы не дома. Сделайте это, когда вернетесь домой.

Нельзя постить в сети фото, на которых вы не дома (pixabay)