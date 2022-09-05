Какие домашние средства справятся с плесенью и грибком на стенах: работают не хуже химии

Плесень бывает двух видов - черная и синяя. Обе вредны для здоровья человека и могут вызвать аллергическую реакцию, кашель или проблемы со сном.

Причины появления плесени на стенах

Плохое отопление или его отсутствие

Слабая вентиляция

Повышенная влажность

Протекает крыша

Крыша не герметична

Как убрать плесень и грибок со стен

Обычно для борьбы с плесенью и грибком используют мощные химические средства. Но они стоят очень дорого и после их использования в помещении находиться нельзя несколько дней.

Но можно использовать способы борьбы с плесенью от наших бабушек - они эффективны и позволяют избавиться от проблемы с помощью минимальных затрат.

Уксус

Обработайте стены скребком и удалите плесень. Используйте перчатки и респиратор. Потом налейте в пульверизатор уксус и распылите на стены. Дайте постоять 10-15 минут, возьмите губку или салфетку и протрите поверхность.

Перекись водорода

Наденьте перчатки и респиратор. Обработайте поверхность скребком или щеткой. Распылите перекись водорода по стене и оставьте на 10 минут. Потом протрите губкой.

Нашатырный спирт

Это средство подойдет для пятен, которые появились уже давно. Наденьте перчатки и респиратор. Разбавьте нашатырный спирт с водой в соотношении 1:1. Налейте воду в пульверизатор и нанесите раствор на любую поверхность - стены, плитку. Оставьте на 10-20 минут. Потом протрите все губкой и хорошо проветрите помещение.

Сода

Растворите чайную ложку соды на стакан воды. Если нужно обработать большую поверхность - возьмите больше соды и воды (на каждые 150 мл - 1 ч. ложка соды). Полученным раствором помойте поверхность с плесенью. Оставьте все на 1 час, а потом протрите влажной губкой или салфеткой.