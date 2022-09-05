Какие домашние средства справятся с плесенью и грибком на стенах: работают не хуже химии

Плесень или грибок на стенах - это проблема, с которой сталкиваются многие люди в своих домах и квартирах. Чаще всего они появляются в ванной или туалете, где есть повышенная влажность. Порой стены начинают "цвести" в угловых помещениях или старых зданиях.
Как избавиться от этой напасти с помощью обычных домашних средств - читайте в материале ниже.
Плесень бывает двух видов - черная и синяя. Обе вредны для здоровья человека и могут вызвать аллергическую реакцию, кашель или проблемы со сном.
Обычно для борьбы с плесенью и грибком используют мощные химические средства. Но они стоят очень дорого и после их использования в помещении находиться нельзя несколько дней.
Но можно использовать способы борьбы с плесенью от наших бабушек - они эффективны и позволяют избавиться от проблемы с помощью минимальных затрат.
Уксус
Обработайте стены скребком и удалите плесень. Используйте перчатки и респиратор. Потом налейте в пульверизатор уксус и распылите на стены. Дайте постоять 10-15 минут, возьмите губку или салфетку и протрите поверхность.
Перекись водорода
Наденьте перчатки и респиратор. Обработайте поверхность скребком или щеткой. Распылите перекись водорода по стене и оставьте на 10 минут. Потом протрите губкой.
Нашатырный спирт
Это средство подойдет для пятен, которые появились уже давно. Наденьте перчатки и респиратор. Разбавьте нашатырный спирт с водой в соотношении 1:1. Налейте воду в пульверизатор и нанесите раствор на любую поверхность - стены, плитку. Оставьте на 10-20 минут. Потом протрите все губкой и хорошо проветрите помещение.
Сода
Растворите чайную ложку соды на стакан воды. Если нужно обработать большую поверхность - возьмите больше соды и воды (на каждые 150 мл - 1 ч. ложка соды). Полученным раствором помойте поверхность с плесенью. Оставьте все на 1 час, а потом протрите влажной губкой или салфеткой.
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