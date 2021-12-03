Какие бьюти-процедуры нельзя делать утром: могут испортить состояние кожи

Мало кто знает, но некоторые женские утренние процедуры могут наносить больше вреда, чем пользы. В частности, если отказаться от них, то можно заметно улучшить состояние кожи.

Какие утренние процедуры вредят здоровью

Очищение кожи после сна

Многие для умывания использует специальные пенки или гели, но здесь нужно не перестараться. Кожа - это орган, который бесперебойно функционирует 24 часа, утренние ритуалы не повредят. Лучше использовать пенку или другие средства легкой текстуры, а очищающие масла, кремы и бальзамы оставить на вечер. Чем быстрее и "бодрее" будет этот процесс, тем лучше.

Использовать утром скраб

Использовать скраб для отшелушивания отмерших частиц с поверхности кожи нужно. Однако, такую процедуру утром лучше не делать. Все потому, что во время такой процедуры поры открываются, а тональные средства, которые наносят затем, закупоривают кожу.

Поэтому скраб лучше использовать вечером перед сном.

Принимать очень горячий душ

Душ после пробуждения должен быть контрастным. Это поможет окончательно проснуться и станет своеобразной "зарядкой" для сосудов.

Немалую роль здесь играет и гель для душа, а именно аромат, который он распространяет вокруг. Лучше выбирать цитрусовые композиции, ноты апельсина, лимона, мандарина, инжира, свежей зелени и мяты. Они создадут правильное настроение на целый день и помогут окончательно проснуться.

Средства для кожи вокруг глаз

Отмечается, что дренаж и улучшение кровообращения важны утром гораздо больше, чем вечером. Припухлости под глазами снимут правильные гели и кремы. Они не только будут стимулировать кожу, но и помогут продукту лучше впитаться.

Тональный крем и консилер

Утром замаскировать синяки под глазами большим количеством тонального крема не нужно. Лучше пользоваться легкими ВР, СС, DD-кремами или наносить плотный тональный крем, но только одним слоем.

А вот консилер может замаскировать темные круги под глазами. Его нужно наносить по схеме "перевернутого треугольника" и хорошо растушевывать.