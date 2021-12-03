Які б'юті-процедури не можна робити вранці: можуть зіпсувати стан шкіри

Мало хто знає, але деякі жіночі ранкові процедури можуть завдавати більше шкоди, ніж користі. Зокрема, якщо відмовитись від них, то можна помітно покращити стан шкіри.

Які ранкові процедури шкодять здоров'ю

Очищення шкіри після сну

Багато хто для вмивання використовує спеціальні пінки або гелі, але тут потрібно не перестаратися. Шкіра - це орган, який безперебійно функціонує 24 години, тому ранкові ритуали не зашкодять. Краще використовувати пінку або інші засоби легкої текстури, а олії, креми й бальзами, що очищають, залишити на вечір. Чим швидше і "бадьоріше" буде цей процес, тим краще.

Використовувати вранці скраб

Використовувати скраб для відлущування відмерлих частинок з поверхні шкіри потрібно. Однак, таку процедуру вранці краще не робити. Все тому, що під час такої процедури пори відкриваються, а тональні засоби, що наносять потім закупорюють шкіру.

Тому скраб краще використовувати ввечері перед сном.

Приймати дуже гарячий душ

Душ після пробудження має бути лише контрастним. Це допоможе остаточно прокинутися та стане своєрідною "зарядкою" для судин.

Чималу роль тут відіграє і гель для душу, а саме аромат, який він поширює навколо. Краще вибирати цитрусові композиції, ноти апельсина, лимона, мандарина, інжиру, свіжої зелені та м'яти. Вони створять правильний настрій на цілий день і допоможуть остаточно прокинутися.

Засоби для шкіри навколо очей

Зазначається, що дренаж та покращення кровообігу важливі вранці набагато більше, ніж увечері. Припухлості під очима знімуть правильні гелі та креми. Вони не тільки стимулюватимуть шкіру, але й допоможуть продукту краще вбратися.

Тональний крем та консилер

Вранці замасковувати синці під очима великою кількістю тонального крему не потрібно. Краще користуватися легкими ВР, СС, DD-кремами або наносити щільний тональний крем, але тільки одним шаром.

А от консилер може замаскувати темні кола під очима. Його потрібно наносити за схемою "перевернутого трикутника" та добре розтушовувати.