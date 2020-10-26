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Какие анализы нужно сдавать каждый год: врач дала полный список

Автор: Людмила Жукова

Медик рассказала, какие анализы нужно сдавать каждый год и как к ним готовиться

Известный диетолог Екатерина Толстикова рассказала, какие анализы необходимо сдавать раз в год, чтобы контролировать состояние своего здоровья. Медик уточнила, что результаты должны быть прокомментированы только вашим доктором.

"Необходимо выбрать одну лабораторию и повторно пересдавать там же, это тоже важно, так как отличаться могут не только референсы, но и результаты в целом", - написала на своей странице в Instagram диетолог.

Медик напомнила, что перед анализами не нужно наедаться на ночь, курить, пить алкоголь, поздно тренироваться и пить вечером напитки с кофеином. Если вы принимаете какие-либо препараты, не делайте этого накануне сдачи анализов.

Список необходимых анализов раз в год

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1. Общий анализ крови развернутый
2. Биохимический анализ крови на общий белок, глюкоза, АлАт АсАт, билирубин общий прямой непрямой, креатинин, мочевина, ГГТП, щелочная фосфатаза,
3. Активная форма витамина Д -25-OH
4. Лпнп лпвп ТГЦ общий холестерин
5. ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный АТПО
6. Кортизол (слюна) - утренняя натощак! (не чистить зубы, не пить воду до сдачи)
7. Инсулин
8. Индекс НОМА
9. Лептин
10. Сывороточное железо
11. Ферритин
12. Магний
13. Кальций ионизированный
14. С-реактивный белок
15. Гомоцистеин
16. Тестостерон свободный
17. Мочевая кислота

18. Пролактин.

19. Копрограмма.

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