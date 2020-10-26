Какие анализы нужно сдавать каждый год: врач дала полный список

Известный диетолог Екатерина Толстикова рассказала, какие анализы необходимо сдавать раз в год, чтобы контролировать состояние своего здоровья. Медик уточнила, что результаты должны быть прокомментированы только вашим доктором.

"Необходимо выбрать одну лабораторию и повторно пересдавать там же, это тоже важно, так как отличаться могут не только референсы, но и результаты в целом", - написала на своей странице в Instagram диетолог.

Медик напомнила, что перед анализами не нужно наедаться на ночь, курить, пить алкоголь, поздно тренироваться и пить вечером напитки с кофеином. Если вы принимаете какие-либо препараты, не делайте этого накануне сдачи анализов.

Список необходимых анализов раз в год

1. Общий анализ крови развернутый

2. Биохимический анализ крови на общий белок, глюкоза, АлАт АсАт, билирубин общий прямой непрямой, креатинин, мочевина, ГГТП, щелочная фосфатаза,

3. Активная форма витамина Д -25-OH

4. Лпнп лпвп ТГЦ общий холестерин

5. ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный АТПО

6. Кортизол (слюна) - утренняя натощак! (не чистить зубы, не пить воду до сдачи)

7. Инсулин

8. Индекс НОМА

9. Лептин

10. Сывороточное железо

11. Ферритин

12. Магний

13. Кальций ионизированный

14. С-реактивный белок

15. Гомоцистеин

16. Тестостерон свободный

17. Мочевая кислота

18. Пролактин.

19. Копрограмма.

Читайте также, будут ли частные лаборатории тестировать на COVID-19 бесплатно.