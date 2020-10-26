Які аналізи потрібно здавати кожен рік: лікар дала повний список

Відомий дієтолог Катерина Толстікова розповіла, які аналізи необхідно здавати один раз в рік, щоб контролювати стан свого здоров'я. Медик уточнила, що результати повинні бути прокоментовані тільки вашим лікарем.

"Необхідно вибрати одну лабораторію і повторно перездавати там же, це теж важливо, через те, що можуть відрізнятися не тільки референси, але і результати в цілому", - написала на своїй сторінці в Instagram дієтолог.

Медик нагадала, що перед аналізами не потрібно наїдатися на ніч, курити, пити алкоголь, пізно тренуватися і пити ввечері напої з кофеїном. Якщо ви приймаєте які-небудь препарати, не робіть цього напередодні здачі аналізів.

Список необхідних аналізів раз на рік

1. Загальний аналіз крові розгорнутий

2. Біохімічний аналіз крові загальний білок, глюкоза, АлАт АсАт ,білірубін загальний, прямий, непрямий, креатинін, сечовина, ГГТП, лужна фосфатаза,

3. Активна форма вітаміну Д -25-OH

4. Лпнщ лпвщ ТГЦ загальний холестерин

5. ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний АТПО

6. Кортизол (слина) - ранкова натщесерце! (не чистити зуби, не пити воду до здачі)

7. Інсулін

8. Індекс НОМА

9. Лептин

10. Сироваткове залізо

11. Феритин

12. Магній

13. Кальцій іонізований

14. С-реактивний білок

15. Гомоцистеїн

16. Тестостерон вільний

17. Сечова кислота

18. Пролактин.

19. Копрограма.

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