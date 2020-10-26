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Які аналізи потрібно здавати кожен рік: лікар дала повний список

Автор: Людмила Жукова

Медик розповіла, які аналізи потрібно здавати кожен рік і як до них готуватися

Відомий дієтолог Катерина Толстікова розповіла, які аналізи необхідно здавати один раз в рік, щоб контролювати стан свого здоров'я. Медик уточнила, що результати повинні бути прокоментовані тільки вашим лікарем.

"Необхідно вибрати одну лабораторію і повторно перездавати там же, це теж важливо, через те, що можуть відрізнятися не тільки референси, але і результати в цілому", - написала на своїй сторінці в Instagram дієтолог.

Медик нагадала, що перед аналізами не потрібно наїдатися на ніч, курити, пити алкоголь, пізно тренуватися і пити ввечері напої з кофеїном. Якщо ви приймаєте які-небудь препарати, не робіть цього напередодні здачі аналізів.

Список необхідних аналізів раз на рік

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1. Загальний аналіз крові розгорнутий
2. Біохімічний аналіз крові загальний білок, глюкоза, АлАт АсАт ,білірубін загальний, прямий, непрямий, креатинін, сечовина, ГГТП, лужна фосфатаза,
3. Активна форма вітаміну Д -25-OH
4. Лпнщ лпвщ ТГЦ загальний холестерин
5. ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний АТПО
6. Кортизол (слина) - ранкова натщесерце! (не чистити зуби, не пити воду до здачі)
7. Інсулін
8. Індекс НОМА
9. Лептин
10. Сироваткове залізо
11. Феритин
12. Магній
13. Кальцій іонізований
14. С-реактивний білок
15. Гомоцистеїн
16. Тестостерон вільний
17. Сечова кислота

18. Пролактин.

19. Копрограма.

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