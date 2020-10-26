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Ці 4 овочі обов'язково треба включити в раціон в листопаді

Понеділок 26 жовтня 2020 07:47
Ці 4 овочі обов'язково треба включити в раціон в листопаді
Які продукти потрібно включити в раціон у листопаді (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Анна Кисельова

Лікарі розповіли, які продукти допоможуть зміцнити імунітет

Харчування – основа здоров'я. Їжа, яку ми обираємо – те, з чого ми складаємося. Лікарі не втомлюються нагадувати, що в середині осені, коли настає період загального ослаблення імунітету, необхідно правильно харчуватися. Це зовсім не говорить, що вам потрібно перестати вживати звичні продукти, однак додати корисні – просто необхідно. Які 4 простих продукти зміцнять вашу імунну систему під час сплеску респіраторних хвороб – читайте нижче.

Як повідомляє Ndn.Info, головними трьома сезонними овочами є часник, цибуля і гарбуз. Також в "листопадову" дієту проти хвороб варто їсти побільше томатів.

Часник

Головна перевага часнику в питанні зміцнення захисної системи організму — високий вміст фітонцидів. Ці летючі речовини успішно борються з хвороботворними бактеріями та мають протизапальну дію. Вони ж надають часнику характерний запах. Але з ним легко впоратися: після вживання часнику просто почистіть зуби. А якщо немає такої можливості, можна пожувати кілька кавових зерен або з'їсти кілька гілочок петрушки.

Як зазначають дієтологи, часник, попри свою калорійність – 149 ккал на 100 г – допомагає знизити апетит і призводить до відчуття насичення куди швидше, ніж їжа без додавання цієї рослини.

Ці 4 овочі обов'язково треба включити в раціон в листопаді

Які продукти потрібно включити в раціон у листопаді (ілюстративне фото: freepik.com)

Цибуля

На другому місці — цибуля. Вона також містить фітонциди та є вірним союзником імунітету. А ще в її складі — ударна доза вітаміну С. Восени лікарі рекомендують з'їдати хоча б половину сирої цибулини на день, а ще краще — цілу. При цьому, чим гостріше цибуля — тим вона корисніша.

Гарбуз

Інший корисний овоч — гарбуз. У ньому міститься широкий спектр вітамінів А, С, В, В2, Е, РР і Т. До речі, бета-каротину в гарбузові в п'ять разів більше, ніж у моркві. Оскільки в цьому овочі також великий відсоток заліза, гарбуз рекомендують вживати людям, що страждають анемією.

Помідор

Четверте місце в топі найбільш корисних овочів в період ГРВІ займають помідори. Вони багаті вітамінами С і К. В них містяться магній, який зміцнює серцевий м'яз і судини, кальцій — основний матеріал для кісткової тканини, а також йод, який допомагає синтезувати гормони, що регулюють роботу всього організму.

Крім того, вчені з'ясували, що помідор в раціоні знижує ризик розвитку онкології.

Нагадаємо, що раніше лікарі розповіли про наслідки коронавіруса, які можуть проявитися через кілька років.

Також ми повідомляли, що дієтолог назвала найкорисніше м'ясо для здоров'я.

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