Со времен Киевской Руси и до сегодня: сколько раз мы воевали с россиянами

Сколько раз украинцы воевали с россиянцами

Как рассказывают братья Капрановы на своем YouTube-канале имени Т. Г. Шевченка, сегодняшняя война далеко не первая в истории между украинцами и россиянами.

К сожалению, мы не можем вместить все детали сражений и подлых ударов в спину от россиян в нашей статье, ведь это заняло бы несколько месяцев, поэтому отметим только большие войны.

Война Киевской Руси против Ростово-Суздальского княжества

Первой войной наших предков принято считать войну Киевской Руси против Ростово-Суздальского княжества в 1169 году, когда ростово-суздальское войско под руководством князя Андрея Боголюбского разрушило Киев.

В результате через 4 года Мстислав Храбрый разгромил войско Боголюбского под Вышгородом и ликвидировал Ростово-Суздальское княжество.

Суздальцы разоряли и уничтожали Киев в XIII веке

Впоследствии с приходом монголов в 1240 годах, суздальцы (прямые предки русских) выступили на стороне Батыя и принимали активное участие в разорение земель и уничтожении Киева. Так под протекторатом монголов начала свою историю Московия.

С распадом Киевской Руси наши предки стали культурным и военным костяком Великого княжества литовского и руського.

Четыре большие войны

Объединив силы против московитов, с конца XV до начала XVI века, состоялось 4 большие войны между Московией и Великим княжеством литовским и руським за территории бывшей Киевской Руси, которые по праву были в составе последней.

Подвиг Константина Острожского

В результате этих событий Московия завоевала Смоленщину и вышла на берег Днепра, где произошла известная битва под Оршей 1514 года, в которой наш Волынский князь Константин Иванович Острожский во главе литовского войска разбил втрое большую армию Московии, тем самым заработав себе вечную славу.

Картина Ганса Крелла "Битва под Оршей" (фото: Википедия)

Поход на Москву во главе с Сагайдачным

Следующим государственным объединением в результате войны с Московией стала Речь Посполитая. И как тут не вспомнить поход объединенного польско-украинского войска на Москву. Возглавил военный поход никто иной, как Петр Сагайдачный.

Поэтому в 1618 году после ряда успешных противостояний, украинско-польским войском в начале октября была взята Москва в осаду. К сожалению, с приходом декабрьских морозов было подписано мирное соглашение, согласно которому в состав Речи Посполитой отошла Черниговщина и Новгород-Северщина, которые впоследствии стали "казачьими территориями".

Иллюстрация окружения Москвы войском Речи Посполитой и казаков Сагайдачного (фото: artefact.org.ua)

Великая Северная война

Следующей войной, в которой столкнулись украинцы с русскими, стала Великая Северная война в 1700-1721 года. Эта война могла подарить нам свободу и освободить мир от "чумы" в виде России. Но так уж сложилось, что в знаменитой Полтавской битве в 1709 году шведский король Карл XII и его союзник Иван Мазепа проиграли.

Война закончилась поражением Швеции, сделав Россию новой доминирующей силой в Балтийском регионе и новой большой силой в Европе.

Картина Пьер-Дени Мартина "Полтавская битва" (фото: Википедия)

Коварное нападение на Запорожскую Сечь

После русско-турецкой войны 1768-1774 года, в которой казаки проливали кровь за царские интересы, на обратном пути 15 июня 1775 года, 100-тысячная русская армия, как обычно, напала без объявления на Запорожскую Сечь. Подло и низко пока на Сечи был только гарнизон охраны в размере 3000 казаков.

Полтора века повстанческих войн

Далее были повстанческие войны под руководством Устима Кармелюка и Семена Гаркуши в 1770-1835 годах. Эти восстания насчитывают сотни боевых столкновений с регулярными русскими войсками и тысячи повстанческих нападений.

Для понимания масштабов восстания, приведем такой факт, что в Киеве была построена самая большая земляная крепость, в которой постоянно дислоцировалась 100-тысячная армия с артиллерией.

УНР против "Советской России"

Первая советско-украинская война 1917-1918 года была между УНР и "советской Россией". Война закончилась победой с помощью австро-германских союзников и сменой власти в стране на Гетманщину.

Военные УНР слушают игру старого кобзаря (фото: uinp.gov.ua)

Вторая советско-украинская война

Впоследствии после недолгого правления Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу Директории, которая совсем не была готова удержать удар от "Украинской красной армии", поэтому в 1919 году состоялась вторая советско-украинская война.

На многочисленные дипломатические ноты протеста, тогдашний российский министр иностранных дел ответил, что российские войска не участвуют в войне. Ничего не напоминает?

Далее была война УПА против Советской Армии в 1944-1949 годах...

Наше время

Следующим открытым военным конфликтом стала российская агрессия на Донбассе и аннексия Крыма в 2014 году и полномасштабная война 2022 года.

Конечно, мы не упомянули все повстанческие и другие войны, но и этого списка точно хватит, чтобы раз и навсегда понять, что никакими "братьями" мы никогда не были и не будем.