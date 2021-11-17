Какая капуста лучше всего подойдет для тушения: известен секрет идеального вкуса

Особенно популярна тушеная капуста в холодное время. В частности, идеальный вкус образуется, когда миксуется и квашеная, и свежая капуста. Тогда блюдо станет насыщенным и пряным, с легкой кислинкой.
Об особенностях готовки тушеной капусты рассказала повар "cook_julija_simonchuk" на странице в Instagram.
В частности, для приготовления особенной и насыщенной тушеной капусты понадобится:
Способ приготовления:
Кроме того, тушеная капуста вкусна, когда она жирная, поэтому нужно выбирать правильное мясо, или добавить смальца.
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