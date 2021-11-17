Яка капуста найкраще підійде для тушкування: відомий секрет ідеального смаку

Особливо популярна тушкована капуста у холодну пору. Зокрема, ідеальний смак утвориться, коли міксується і квашена, і свіжа капуста. Тоді страва стане насиченою і пряною, з легкою кислинкою.
Про особливості готування тушкованої капусти розповіла кухар "cook_julija_simonchuk" на сторінці в Instagram.
Зокрема, для приготування особливої та насиченої тушкованої капусти знадобиться:
Спосіб приготування:
Окрім того, тушкована капуста смачна, коли вона жирна, тому потрібно вибирати правильне м'ясо, або додати смальцю.
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