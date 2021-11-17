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Яка капуста найкраще підійде для тушкування: відомий секрет ідеального смаку

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Середа 17 листопада 2021 21:09
Яка капуста найкраще підійде для тушкування: відомий секрет ідеального смаку Рецепт ідеальної тушкованої капусти (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Особливо популярна тушкована капуста у холодну пору. Зокрема, ідеальний смак утвориться, коли міксується і квашена, і свіжа капуста. Тоді страва стане насиченою і пряною, з легкою кислинкою.

Про особливості готування тушкованої капусти розповіла кухар "cook_julija_simonchuk" на сторінці в Instagram.

Зокрема, для приготування особливої та насиченої тушкованої капусти знадобиться:

  • капуста квашена - 1 л;
  • капуста білокачанна - 0,5 шт;
  • м'ясо свинини - 600-700 г;
  • гриби сушені - дві жмені;
  • цибуля - 1-2 шт;
  • томатна паста - 1-2 ст.л;
  • спеції до свого смаку;
  • олія для смаження цибулі.

Яка капуста найкраще підійде для тушкування: відомий секрет ідеального смакуЯка капуста ідеальна для тушкування (freepik)

Спосіб приготування:

  • Для початку на сковорідці обсмажити м'ясо та перекласти у велику каструлю і додати воду. Загалом, щоб було на 2-3 сантиметри вище м'яса;
  • Потім додати промиті сушені гриби й поставити варитися на середній вогонь;
  • Квашену капусту кілька разів промити, щоб зменшити солоність;
  • Білокачанну капусту нашаткувати. Цибулю обсмажити до золотистого кольору;
  • За 20 хвилин до готовності капусти додати томатну пасту, смажену цибулю, спеції та перемішати й дотушкувати.

Окрім того, тушкована капуста смачна, коли вона жирна, тому потрібно вибирати правильне м'ясо, або додати смальцю.

Раніше ми повідомляли, що лікар розповіла, чи шкідливо їсти капусту при захворюваннях щитовидної залози.

Також ми писали, що Клопотенко поділився рецептом цвітної капусти в духовці.

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