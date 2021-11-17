Яка капуста найкраще підійде для тушкування: відомий секрет ідеального смаку
Рецепт ідеальної тушкованої капусти (freepik)
Особливо популярна тушкована капуста у холодну пору. Зокрема, ідеальний смак утвориться, коли міксується і квашена, і свіжа капуста. Тоді страва стане насиченою і пряною, з легкою кислинкою.
Про особливості готування тушкованої капусти розповіла кухар "cook_julija_simonchuk" на сторінці в Instagram.
Зокрема, для приготування особливої та насиченої тушкованої капусти знадобиться:
- капуста квашена - 1 л;
- капуста білокачанна - 0,5 шт;
- м'ясо свинини - 600-700 г;
- гриби сушені - дві жмені;
- цибуля - 1-2 шт;
- томатна паста - 1-2 ст.л;
- спеції до свого смаку;
- олія для смаження цибулі.
Яка капуста ідеальна для тушкування (freepik)
Спосіб приготування:
- Для початку на сковорідці обсмажити м'ясо та перекласти у велику каструлю і додати воду. Загалом, щоб було на 2-3 сантиметри вище м'яса;
- Потім додати промиті сушені гриби й поставити варитися на середній вогонь;
- Квашену капусту кілька разів промити, щоб зменшити солоність;
- Білокачанну капусту нашаткувати. Цибулю обсмажити до золотистого кольору;
- За 20 хвилин до готовності капусти додати томатну пасту, смажену цибулю, спеції та перемішати й дотушкувати.
Окрім того, тушкована капуста смачна, коли вона жирна, тому потрібно вибирати правильне м'ясо, або додати смальцю.
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