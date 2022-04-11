Какая будет погода в Украине летом: прогноз на каждый месяц

Леонид Горбань скончался 1 октября 2021 года, но он написал книгу "Погода до 2030 года". В ней он описал погоду в Украине по годам, сезонам и месяцам. Свои прогнозы он основывал на классификациях календаря Брюса.

2022 год по этому календарю – год Юпитера. Все года чередуются – каждые 7 лет и имеют название каждой планеты. У каждого такого года – своя погода. Некоторые более жаркие, некоторые – с сильными дождями.

"Годы Юпитера очень хорошие, сначала более влажные, а середины июля начинается засуха. Урожай колосовых озимых и яровых близок к рекордному. А вот засуха в июле уничтожит урожай кукурузы, подсолнечника, гречихи. Но это касается только южных и восточных регионов", - так в своей книге писал Горбань.

Погода в Украине весной 2022

Весну в Украине Горбань спрогнозировал холодной аж до мая, поздней и влажной. Мартовские морозы почти до конца месяца, заморозки в апреле, а местами ночные морозы возможны и до середины апреля. В мае умеренно теплая погода.

Настоящее тепло придет в Украину только в последнюю неделю апреля. И по-настоящему теплый и солнечный день ожидается на Пасху 24 апреля.

Май будет теплым, в первой половине месяца будут дожди, во второй – две недели жары и сухо. Потом снова придет прохлада на несколько дней, а за ней – снова жара.

Погода в Украине летом 2022

Июнь. Начало лета будет пасмурным и влажным. Июнь будет теплым, но с частыми изменениями погоды – с ясной и жаркой на дождевую с ливнями и грозами. Конец месяца будет очень жарким.

Июль. Второй месяц лета начнется с ослабления жары и кратковременных дождей. Ближе к середине июля снова станет очень жарко. В начале третьей декады ожидаются короткие дожди. А потом снова придет жара.

Август. Конец лета тоже будет жарким и сухим. Осадков почти не будет, придет сильная засуха. Небольшие дожди возможны только в середине месяца и в самом конце.

Погода в Украине осенью 2022

По прогнозу народного синоптика, осень в год Юпитера обычно сухая, осадков будет мало в сентябре, и в октябре. На юге и востоке он прогнозирует в первые два месяца осени не более 10 мм осадков. Из-за этого посевы озимых могут не взойти.

Настоящие холода придут только во второй половине октября, дожди – в конце месяца.