"Как такое возможно?" В сети возмутились тем, что УАФ не захотела подписать с Шевченко новый контракт

Футбольных экспертов и болельщиков возмутила информация о том, что Андрей Шевченко хотел остаться в сборной Украины по футболу в качестве главного тренера, но УАФ не предложила ему новый контракт. В сети активно обсуждается, как такое возможно.

"Шевченко хотел остаться, но ему не предложили новый контракт. Как это?" - задается риторическим вопросом автор программы "Трендец" Дмитрий Поворознюк.

"Шевченко созвал пресс-конференцию и рассказал там все то, что сначала шокировало и удивило, а потом еще раз показало, которая персона у нас руководит Украинской ассоциацией футбола! Ох ... Как долго у нас еще будет этот "царь всея футбольной Украины"? Сколько еще "зашкваров" нужно для отставки? И как скоро Павелко скажет, что "это все фейки?" - добавляет спортивный обозреватель Игорь Цвик.

"Если верить словам Андрея Шевченко, значит, руководство его просто кинуло. Очень странно, учитывая, что президент федерации Андрей Павелко - кум тренера", - удивляется Дмитрий Зимин.

Между тем, верить Шевченко нет ни малейшего повода. Всем понятно: как человек, привыкший дорожить своей репутацией, он не желает, чтобы ситуация интерпретировалась так, как это выкрутила УАФ. Тем более, что пострадала не только его личная репутация, но и репутация Украины в футбольном мире.

И здесь показательна реакция болельщиков. Их позиция практически единственная, подтверждает голосования на сайте "Трибуна", который поставил своей читателям вопрос: "Кому вы больше верите - Шевченко или Павелко?". 95% респондентов отдали свои голоса Шевченко.

Эксперты логично задаются вопросом, что же побудило Павелко на то, чтобы отказаться от услуг успешной тренерской бригады. Самая популярная версия, конечно же, связана с финансовой составляющей.

"У Павелко как-то проскочила фраза, что штаб Шевченко дорого обходится федерации... Предполагаю, что для ФФУ эта ситуация была болезненной. Возможно, кто-то и намекнул Павелко: "Урежьте. Или тренерский штаб, или зарплату", - считает Артем Франков.