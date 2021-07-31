"Как в СССР": в сети возник скандал из-за формы для украинских школьников (фото)

В сети вспыхнул скандал из-за украинской формы для школьников "как в СССР".
Об этом в группе "Родители SOS" рассказала Алла Заможская.
Так, пользователи считают, что фартук и другая одежда для детей, напоминает форму, которую носили во времена СССР. Многие считают, что ее нужно запретить.
Кроме того, некоторые предложили внести форму в перечень запрещенных символов.
"Мне просто интересно, что нужно сделать, чтобы это перестали делать вообще? Я вижу только один способ – внести эту форму в перечень запрещенных символов СССР", – написала Заможская.
В комментариях пользователи поддерживают женщину и пишут, что форму нужно запретить.
Ранее мы сообщали, что учителя в школах должны воспитывать школьников.
Также Кабмин заставляет учителей вакцинироваться, иначе дети не пойдут в школу.