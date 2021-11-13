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Как палач донецкой "Изоляции" два года жил в Киеве: Асеев раскрыл детали поимки (видео)

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Суббота 13 ноября 2021 07:42
Как палач донецкой "Изоляции" два года жил в Киеве: Асеев раскрыл детали поимки (видео) Фото: экс-руководитель донецкой пыточной "Изоляция" Денис Куликовский в суде (radiosvoboda.org)
Автор: Владимир Костырин

Задержанный СБУ экс-комендант тюрьмы в оккупированном Донецке "Изоляция" Денис Куликовский последние два года проживал в Киеве и мог бы продолжать спокойно жить на столичных Позняках, если бы журналист, бывший пленник "ДНРовцев", прошедший эту пыточную Станислав Асеев не предпринял попытку его задержать и не обратился в полицию.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По словам самого Асеева, этот "Палыч" (прозвище Куликовского) в 2019 году действительно выезжал из Донецка в Россию, но вскоре приехал в Киев. Достоверные данные о нахождении начальника "Изоляции" в украинской столице журналист получил около трех недель назад.

Он обратился к Христо Гроздеву из издания Bellingcat, который занимается расследованием этого дела, чтобы уточнить информацию, и вскоре получил подтверждение.

"На следующий день Христо меня связал с человеком, который имел отношение к спецоперации по "Палычу" в 2019 году. Это бывший сотрудник спецслужб, который подтвердил, что с ним определенное время работали. Но потом его отстранили", - рассказал Асеев.

На уточняющий вопрос ведущего, что же означает "с ним работали?", журналист ответил, что не хотел бы вдаваться в подробности, поскольку официальная позиция СБУ не до конца ясна.

Асеев добавил, что украинские спецслужбы "вероятнее всего, 100% да... какое-то время" могли использовать Куликовского как агента.

Бывший узник террористов признал, что по этой причине "мы очень осторожны в этих анализах и оценках, мы ждем позицию СБУ".

"Но дело в том, что когда я узнал об этом достоверно, обращаться в Службу безопасности было бы уже конфликтом интересов. Мы пошли с этим человеком к руководству МВД и попросили оперативное сопровождение", - рассказал он и объяснил, что так как они гражданские, то операцию по задержанию проводить не могут.

Через некоторое время такая информация вышла в СБУ, и сотрудники спецслужбы "начали его судорожно искать... но естественно, не нашли", но нашли человека, который им готов был передать палача из "Изоляции" за определенную сумму денег.

"Мы были готовы уже деньги передать, но этот человек отказался. Он сказал, что если я его сейчас отдам Национальной полиции, то Служба безопасности... сами понимаете как будет выглядеть... И мне прямо сказали, что я сяду рядом с ним. Поэтому не нужны никакие деньги, я его сразу отдаю СБУ", - рассказал он.

И в тот же вторник ночью Куликовского арестовали.

"Трагедия состоит в том, что я достаточно случайно узнал о том, что он в Киеве. От этого зависело мое обращение к Христо, от этого зависел его контакт. И фактически если бы я не узнал, он бы жил на Позняках. В этом трагедия", - резюмировал Асеев.

Видео: Станислав Асеев рассказал детали задержания коменданта тюрьмы оккупантов "Изоляция"

Напомним, в предыдущем выпуске доктор Комаровский отреагировал на обвинения анонимной организации "Бюро расследований по ковид-мошенничеству".


А генерал Шаптала ответил на вопрос зрителя: будут ли теперь украинские военные массово применять боевую беспилотную систему "Байрактар" в войне с Россией.


А еще прямо в эфире Верещук поскандалила с Порошенко.


Также в эфире озвучили результаты опроса Liberty Report, который показал, что украинская молодежь готова воевать.


Смотрите также, когда закончится война, какой должна быть украинская армия и с кем надо договариваться в рубрике "Они отвечают".

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