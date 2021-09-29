В Каховке в больнице судмедэксперт избил медработницу: "недостаточно уважительно отнеслась к статусу"
Судмедэксперт избил медсестру в больнице (коллаж РБК-Украина)
В Каховке Херсонской области в медицинском учреждении судмедэксперт избил медсестру. ЧП вызвало волну негатива в сети.
Об этом рассказала директор КНП "Каховская Центральная городская больница" Елена Мазур.
По словам врача, судмедэксперт Константин Ухов избил медсестру.
"Только что в больнице произошло ЧП. Константин Ухов, лучший друг Виталия Немерца (городской голова Каховки), член исполкома - избил женщину, медработника. Простую женщину, которая, как ему показалось, недостаточно уважительно относилась к его статусу", - сообщила директор.
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