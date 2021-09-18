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В Одессе мужчина из-за ссоры в магазине ударил двух прохожих ножом

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Суббота 18 сентября 2021 16:15
В Одессе мужчина из-за ссоры в магазине ударил двух прохожих ножом Фото: в Одессе во время драки ножом ранили двух человек (скриншот)
Автор: Инна Собора

В Одессе произошла драка на проспекте Добровольского. В результате с ножевыми ранениями госпитализированы два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Очевидцы рассказали правоохранителям, что потерпевшие вступились за работницу магазина, которую ругал злоумышленник. В ответ на замечание мужчина ударил прохожих ножом.

В результате 32-летнего одессита доставили в больницу с травмой локтя, а его 53-летнего товарища госпитализировали с ранением грудины. Сейчас оба находятся под наблюдением врачей.

Правоохранители установили место нахождения злоумышленника и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Предполагаемое орудие преступления нашли, его направят на экспертизу.

Действия мужчины квалифицировали по двум статьям: ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По статье 121 УК ему уже сообщили о подозрении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести травмы, полученной младшим потерпевшим. Следствие продолжается.

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