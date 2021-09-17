Под Харьковом мужчину избили подростки на детской площадке: просто читал книгу

В Изюме Харьковской области подростки избили мужчину. Они напали на него втроем. Следователи вручили им подозрения о совершении преступления.

ЧП случилось 10 августа этого года на детской площадке в городе Изюм. Трое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет подошли к малознакомому мужчине. Он сидел на лужайке, читал книгу и никого не трогал.

Самый старший из компании 17-летний подросток причинил потерпевшему телесные повреждения средней степени тяжести.

47-летняя жертва нападения обратилась в правоохранительные органы.

"Всем трем юношам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. 17-летнему подростку также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полиция ведет расследование всех деталей происшествия.