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Под Харьковом мужчину избили подростки на детской площадке: просто читал книгу

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Изюм, Пятница 17 сентября 2021 12:05
Под Харьковом мужчину избили подростки на детской площадке: просто читал книгу Подростки напали на мужчину под Харьковом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Изюме Харьковской области подростки избили мужчину. Они напали на него втроем. Следователи вручили им подозрения о совершении преступления.

Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области.

ЧП случилось 10 августа этого года на детской площадке в городе Изюм. Трое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет подошли к малознакомому мужчине. Он сидел на лужайке, читал книгу и никого не трогал.

Самый старший из компании 17-летний подросток причинил потерпевшему телесные повреждения средней степени тяжести.

47-летняя жертва нападения обратилась в правоохранительные органы.

"Всем трем юношам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. 17-летнему подростку также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полиция ведет расследование всех деталей происшествия.

Как мы писали ранее, в Луцке школьники устроили жестокую драку.

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