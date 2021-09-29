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У Каховці в лікарні судмедексперт побив медпрацівницю: "недостатньо шанобливо поставилася до статусу"

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Каховка, Середа 29 вересня 2021 16:38
У Каховці в лікарні судмедексперт побив медпрацівницю: "недостатньо шанобливо поставилася до статусу" Судмедексперт побив медсестру у лікарні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Каховці Херсонської області у медичному закладі судмедексперт побив медсестру. Надзвичайна подія викликала хвилю негативу у мережі.

Про це розповіла директорка КНП "Каховська центральна міська лікарня" Олена Мазур.

За словами лікарки, судмедексперт Констянтин Ухов побив медсестру.

"Тільки що в лікарні сталася НП. ️Костянтин Ухов, найкращий друг Віталія Немерца (міський голова Каховки), член виконкому - побив жінку, медпрацівника. Просту жінку, яка, як йому здалося, недостатньо шанобливо ставилася до його статусу", - повідомила директорка.

Раніше ми повідомляли, що під Харковом чоловіка побили підлітки на дитячому майданчику.

Також ми писали, що в Одесі чоловік через сварку у магазині вдарив двох перехожих ножем.

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