У Каховці в лікарні судмедексперт побив медпрацівницю: "недостатньо шанобливо поставилася до статусу"
Судмедексперт побив медсестру у лікарні (колаж РБК-Україна)
У Каховці Херсонської області у медичному закладі судмедексперт побив медсестру. Надзвичайна подія викликала хвилю негативу у мережі.
Про це розповіла директорка КНП "Каховська центральна міська лікарня" Олена Мазур.
За словами лікарки, судмедексперт Констянтин Ухов побив медсестру.
"Тільки що в лікарні сталася НП. ️Костянтин Ухов, найкращий друг Віталія Немерца (міський голова Каховки), член виконкому - побив жінку, медпрацівника. Просту жінку, яка, як йому здалося, недостатньо шанобливо ставилася до його статусу", - повідомила директорка.
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