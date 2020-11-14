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Кафе в Гидропарке попало в громкий скандал из-за карантина выходного дня

Автор: Styler

Кафе и тир в Гидропарке нарушили решение власти о карантине выходного дня

В Украине несмотря на карантин выходного дня, который ввело правительство для сдерживания распространения коронавируса, фиксируют нарушения в ряде городов. Так, в субботу, 14 ноября, в Днепровском районе Киева одно из кафе проигнорировало постановление Кабмина и решение КГГА и обслуживало клиентов.

Как пишут журналисты "Сегодня", инцидент произошел в заведении общественного питания на столичном "Гидропарке". Там вопреки распоряжению властей о действии карантина выходного дня персонал принимал посетителей.

На фото видно, что заведение ограждено лентой, но, несмотря на это, там стоит несколько мужчин. Лишь один из них в маске.

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Заведение в Гидропарке нарушило решение власти относительно карантина выходного дня (фото: "Сегодня")

Кроме того, расположенный рядом тир также не прекратил работу до понедельника. Видео с игровой зоны в Гидропарке, которая работает в день карантина выходного дня вопреки решению властей, смотрите по этой ссылке.

Напомним, в Софийском соборе на период нового карантина, в субботу и воскресенье, отменили все богослужения.

А во Львове 14 ноября часть заведений общественного питания работает в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений "оранжевой зоны".

Также мы ранее писали, что в карантин выходного дня "Эпицентр" заработал по-новому.

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