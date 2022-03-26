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Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)

Фото: Мариуполь в марте 2022 (t.me\polkazov)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты уже почти месяц разрушают город Мариуполь. Огонь по городу ведут из разных видов оружия. Точных данных о раненых и погибших пока нет, но по разным данным – количество погибших в Мариуполе перевалило за две тысячи человек.

Часть людей смогла покинуть город – в гуманитарных коридорах, колоннами машин, партизанскимт тропами, с помощью властей или знакомых. Одним из них стал журналист Вячеслав Твердохлеб.

Ему удалось вывезти флешку с фотографиями и видео разрушенного Мариуполя. Он спрятал носитель информации в конфету. Как выглядит сейчас Мариуполь и что происходит в городе – читайте ниже.

"Выжить в месте, где нет воды, связи, никаких коммуникаций… Люди набирали воду из фонтанов, рек и водоема. Рядом десятки трупов. Я провез флешку, не поверите, в конфете", - рассказал Твердохлеб в комментарии для ТСН.

На кадрах фото, которые он смог сохранить – черные дома, массовые разрушения, длинные очереди, замерзшая вода в кранах, скелеты троллейбусов, срезанные деревья и могилы во дворах.

Фото: facebook.com/tbslav

По городу – воронки от снарядов, сожженные автомобили, земля, песок и пыль – все в одну кучу.

Люди пытаются выехать любыми доступными путями. Некоторые просто идут пешком в направлении выезда из города. С надеждой выбраться.

Вячеслав Твердохлеб рассказал, что в момент авиаудара по Драмтеатру, в подвале находилось более тысячи человек. Часть людей незадолго до удара успели выйти.

"Я спускался туда, когда еще горело, я спустился в подвал, но уже никого не было", - рассказал журналист.

Фото: facebook.com/tbslav

Уже известно, что в бомбоубежище под театром погибло около 300 человек. Разгрести завалы было очень сложно – оккупанты обстреливали людей, которые пришли на помощь.

Также из горящего Мариуполя удалось выехать еще двум журналистам – Евгению Малолетке и Мстиславу Чернову. Оба работают в AP. Они находились в Мариуполе 20 дней, и благодаря им мир увидел фото разрушенного роддома в Мариуполе.

Фото: facebook.com/evgeniy.maloletka

Военные сделали все, чтобы фотографы не попали в плен к оккупантам, и помогли им выбраться из города.

"Отсутствие информации в блокаде имеет две цели. Первая – это хаос. Люди не знают, что происходит, и паникуют. Вторая – это безнаказанность. Без информации, поступающей из города, без фотографий разрушенных зданий и умирающих детей, русские войска могли делать все, что хотели. Если бы не журналисты, никто ничего не узнал бы", - рассказал Мстислав Чернов для AP.

Как выглядит теперь город Мариуполь – смотрите в фоторепортаже.

Фото: Мариуполь. Март 2022 (Getty Images)

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